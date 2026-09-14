Vùng Cảnh sát biển 3 phát động thi đua '80 ngày Thi đua Quyết thắng-Viết tiếp bản hùng ca'

Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chủ trì lễ phát động.

Đại tá Lê Văn Tú chủ trì lễ phát động thi đua.

Với chủ đề “80 ngày Thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”, đợt thi đua diễn ra từ ngày 5-10 đến 25-12-2026, tập trung vào các nội dung: Đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao; xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Thông qua đợt thi đua tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn Vùng hiểu đầy đủ, sâu sắc hơn về các sự kiện lịch sử và những chiến công oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; những thành tích, chiến công tiêu biểu của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, từ đó khơi dậy niềm tự hào và ý chí quyết tâm thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký giao ước thi đua.

Phát biểu tại Lễ phát động, Đại tá Lê Văn Tú yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phát động, quán triệt và triển khai đợt thi đua cao điểm nghiêm túc, chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả; bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu của đợt thi đua; tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn.

Tăng cường quản lý tư tưởng, quản lý con người, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ; phát huy cao độ tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đánh giá thực chất kết quả thi đua, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hay và cách làm sáng tạo.

Lãnh đạo Vùng Cảnh sát biển 3 trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Dịp này, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao thưởng cho 6 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong các cuộc vận động và tổng kết nhiệm vụ thời gian qua.