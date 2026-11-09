Vùng Cảnh sát biển 3 ký kết phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Đại tá Trần Xuân Lương, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi.

Đại tá Lê Văn Tú chủ trì hội nghị.

Cuộc thi năm nay dành cho 84.828 học sinh thuộc 31 trường trung học cơ sở tại 7 xã và 7 phường. Nội dung tập trung tìm hiểu lịch sử, địa lý, pháp luật về biển, đảo Việt Nam; bảo vệ chủ quyền, môi trường biển; truyền thống lực lượng Cảnh sát biển; phòng, chống ma túy, bạo lực học đường và các kiến thức liên quan.

Cuộc thi gồm 4 vòng: Cấp cụm xã, phường; cấp thành phố; cấp khu vực và chung kết toàn quốc. Vòng trực tuyến diễn ra từ ngày 9 đến 15-11-2026; vòng thi trực tiếp cấp cụm dự kiến tổ chức trong tháng 12-2026; vòng cấp thành phố vào tháng 1-2027.

Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại hội nghị.

Sau hội nghị phát động Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”, Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 3 và Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo và Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, giai đoạn 2026-2030. Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 ký kết với Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về biển, đảo và tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Văn Tú nhấn mạnh: Việc lan tỏa tình yêu biển, đảo, nâng cao hiểu biết pháp luật và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, nhất là trong thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần tăng cường đoàn kết quân dân, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 3 ký kết với Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 ký kết với Sở Giáo dục-Đào tạo TP Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân đánh giá cao ý nghĩa các chương trình phối hợp trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, mở rộng không gian đô thị hướng biển. Đồng chí đề nghị các đơn vị đổi mới công tác tuyên truyền, chú trọng phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp gắn với sinh kế bền vững của ngư dân; nâng cao hiệu quả chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, đồng thời mở rộng hoạt động giáo dục, trải nghiệm về biển, đảo trong trường học, bồi đắp lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc cho thế hệ trẻ.