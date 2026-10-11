Vùng Cảnh sát biển 3 kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện 'Mẫu mực, tiêu biểu'

Đoàn công tác số 1 do Đại tá Trần Xuân Lương, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.HCM.

Đoàn công tác số 2 do Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 3, làm trưởng đoàn, kiểm tra các đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 3 phát biểu tại buổi kiểm tra.

Nội dung kiểm tra tập trung vào kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị; công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính và cải cách hành chính quân sự.

Qua kiểm tra, các đoàn công tác ghi nhận cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; chú trọng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng bộ đội, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, Phong trào Thi đua Quyết thắng được gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tại các cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị đã rà soát, bổ sung hệ thống văn kiện, kế hoạch, phương án; tổ chức huấn luyện sát với yêu cầu nhiệm vụ trên biển; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Quang cảnh buổi kiểm tra.

Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo quản, bảo dưỡng trang bị và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được quan tâm thực hiện. Việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản được tiến hành theo đúng quy định, góp phần bảo đảm các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Trong chương trình làm việc, thủ trưởng BTL Vùng tổ chức đối thoại dân chủ quý III năm 2026 với cán bộ, chiến sĩ.

Tại buổi đối thoại, các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của bộ đội được lắng nghe, trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền.

Qua đó, góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong đơn vị.

Kết luận kiểm tra, trưởng các đoàn công tác yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; nghiêm túc khắc phục những hạn chế, thiếu sót, xác định rõ biện pháp, thời gian và trách nhiệm thực hiện.

Kiểm tra công tác Đảng và việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản tại 1 số đơn vị.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị cần tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; duy trì nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì.

Việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” phải được tiến hành thường xuyên, đồng bộ, thực chất, gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của BTL Vùng Cảnh sát biển 3.