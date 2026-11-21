Ngày 21/11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Trường Trung học cơ sở Võ Trường Toản, phường Tam Thắng, TP. Hồ Chí Minh tổ chức trưng bày tài liệu, tranh ảnh, sách, báo, tạp chí, ấn phẩm và mô hình về biển, đảo quê hương, người chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam.

Chương trình phối hợp thực hiện ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Hoạt động được tổ chức chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức về biển, đảo quê hương.

Không gian trưng bày với nhiều tư liệu, hình ảnh và mô hình trực quan, sinh động đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

Thông qua những tư liệu được giới thiệu, học sinh có dịp tìm hiểu về vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam; những bằng chứng lịch sử, pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo.

Đặc biệt, những hình ảnh chân thực về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam giúp học sinh hiểu rõ hơn chức năng, nhiệm vụ thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển.

Các em học sinh tham quan mô hình trưng bày các tài liệu, tranh ảnh, ấn phẩm

Không chỉ cung cấp kiến thức, hoạt động trưng bày còn tạo không gian giáo dục sinh động, giúp học sinh cảm nhận rõ hơn những khó khăn, gian khổ và sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Qua từng trang sách, bức ảnh và câu chuyện về người chiến sĩ Cảnh sát biển, tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc cùng ý thức trách nhiệm đối với chủ quyền biển, đảo được khơi dậy từ những điều gần gũi, thiết thực.

Thông qua hoạt động, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền biển, đảo, tăng cường phối hợp với các cơ sở giáo dục để đưa kiến thức về chủ quyền, pháp luật và truyền thống yêu nước đến gần hơn với học sinh.

Các em học sinh tham quan mô hình trưng bày các tài liệu, tranh ảnh, ấn phẩm

Việc kết hợp trưng bày tư liệu lịch sử với hình ảnh hoạt động thực tiễn của lực lượng Cảnh sát biển góp phần giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về vị trí chiến lược của biển, đảo, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hoạt động cũng góp phần làm phong phú các chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân - dân.

Từ những trang sách, bức ảnh và mô hình được giới thiệu tại mái trường, tình yêu biển, đảo tiếp tục được vun đắp bằng tri thức, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm. Qua đó, góp phần hình thành thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, tích cực học tập, rèn luyện, chung sức xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.