Vùng Cảnh sát biển 3 giao lưu với sĩ quan, thủy thủ tàu Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ

Thượng tá Nguyễn Đức Tuyên, Phó Tham mưu trưởng quân huấn, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát 3 (trái) nhận quà lưu niệm từ đại diện tàu USCGC Bertholf. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Sáng 2/11, tại căn cứ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh), sĩ quan, thủy thủ của tàu USCGC Bertholf đã có chuyến thăm và giao lưu thể thao với sĩ quan, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Sau khi thăm tàu CSB 8001 của Vùng Cảnh sát biển 3 tại cảng, hai bên đã cử đội bóng thi đấu giao hữu. Đây không chỉ là hoạt động thể thao để rèn luyện sức khỏe mà còn là dịp để hai bên tăng cường sự hiểu biết, tăng cường tình hữu nghị và gắn kết.

Chiến sĩ Vùng Cảnh sát 3 cổ vũ cho trận bóng đá giữa hai đội. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Trận thi đấu đã mang lại không khí vui vẻ, tạo ra những kỷ niệm đẹp cho hai bên. Kết thúc trận đấu, hai bên đã tặng những món quà lưu niệm.

Trước đó, được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng Việt Nam, ngày 1/11, tàu USCGC Bertholf thuộc lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ, do Đại tá Andrew Pate - thuyền trưởng chỉ huy, cùng 150 sĩ quan, thủy thủ đến thăm hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đội bóng của Vùng Cảnh sát biển 3 và tàu USCGC Bertholf chụp ảnh kỷ niệm sau khi kết thúc trận đấu. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Trong khuôn khổ chuyến thăm này, hai bên cũng trao đổi một số vấn đề cùng quan tâm và tổ chức luyện tập chung trên biển. Chỉ huy và thủy thủ tàu USCGC Bertholf cũng sẽ tham quan một số danh lam, thắng cảnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyến thăm này kéo dài trong 5 ngày.