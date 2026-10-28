Vùng Cảnh sát biển 3 đồng hành với đồng bào dân tộc, tôn giáo

Tham dự chương trình có Đại tá Đỗ Xuân Đoài, Phó chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; đại diện các đơn vị phối hợp cùng gần 150 thuyền trưởng, chủ phương tiện, ngư dân, đồng bào dân tộc, tôn giáo xã Long Hải.

Đại diện Vùng Cảnh sát biển 3 và các đơn vị phối hợp tặng quà, cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Tại chương trình, báo cáo viên của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tập trung tuyên truyền Luật Thủy sản, Luật Cảnh sát biển Việt Nam; chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chủ quyền biển, đảo; tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo các tôn giáo giữ gìn bản sắc tốt đẹp, xóa bỏ hủ tục, sống “tốt đời, đẹp đạo”; các quy định phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); biện pháp bảo vệ môi trường biển, giảm rác thải nhựa, bảo tồn thiên nhiên; nâng cao trách nhiệm giữ gìn môi trường, hệ sinh thái biển trong quá trình khai thác, sản xuất và sinh hoạt.

Trao quà tặng các cháu học sinh là con em đồng bào dân tộc, tôn giáo.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Đỗ Xuân Đoài, Phó chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, nhấn mạnh: Thông qua các hoạt động tuyên truyền, đơn vị mong muốn góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với đồng bào dân tộc, tôn giáo và ngư dân; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường, khai thác thủy sản có trách nhiệm, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản bền vững.

Thời gian qua, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 duy trì nhiều hoạt động như: “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, tuyên truyền biển, đảo, pháp luật và những giải pháp chống khai thác IUU, gắn với công tác dân vận, an sinh xã hội. Qua đó, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, thế trận an ninh nhân dân trên biển; chung tay cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu và bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển.

Phát tài liệu tuyên truyền cho bà con xã Long Hải.

Dịp này, các đơn vị đã trao tặng cờ Tổ quốc cùng hơn 80 suất quà, hỗ trợ gia đình ngư dân và học sinh là đồng bào dân tộc, tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.