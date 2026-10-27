Vùng Cảnh sát biển 3 đạt nhiều kết quả nổi bật trong Phong trào Thi đua Quyết thắng

Năm 2026, phong trào TĐQT với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng” được Bộ tư lệnh Vùng triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm và đạt nhiều kết quả thiết thực.

Trong năm, đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, điều động 929 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ hoạt động trên biển, đi được 424.566 hải lý an toàn.

Đại tá Lê Văn Tú chủ trì hội nghị.

Đơn vị đã kiểm tra, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 160 tàu; tiến hành bắt giữ, tiếp nhận và điều tra xử lý 28 vụ, tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 37 tỷ đồng.

Bộ tư lệnh Vùng tiến hành chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn đấu tranh triệt phá 9 chuyên án, vụ án về ma túy, bắt giữ 23 đối tượng và nhiều tang vật, dụng cụ sử dụng ma túy khác; chủ trì, phối hợp triệt phá thành công chuyên án 126-MT vận chuyển trái phép 1,16 tấn ma túy (số lượng thu giữ trên biển lớn nhất từ trước đến nay).

Công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ ngư dân được triển khai kịp thời, hiệu quả. Đơn vị tiếp nhận, theo dõi 85 vụ việc cứu hộ; điều động 32 lượt tàu tham gia cứu nạn, cứu được 154 thuyền viên.

Cán bộ Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền pháp luật cho ngư dân TP Hồ Chí Minh.

Bộ tư lệnh Vùng phối hợp với các địa phương thuộc 6 tỉnh, thành phố tổ chức 70 buổi tuyên truyền về biển, đảo, Luật Cảnh sát biển Việt Nam và phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), thu hút 19.388 lượt người tham gia; phát 8.154 tờ rơi, 3.966 sổ tay tuyên truyền, 2.400 cờ Tổ quốc.

Các tàu làm nhiệm vụ trên biển tuyên truyền trực tiếp đến 13.070 lượt tàu với 113.096 lượt thuyền viên. Đơn vị thực hiện hiệu quả các chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”; phối hợp với Báo Công lý tổ chức 12 “Phiên tòa giả định” và triển khai Chương trình “Chung tay bảo vệ môi trường biển” hiệu quả, lan tỏa sâu rộng.

Cùng với đó, đơn vị đã phối hợp với các địa phương tổ chức thành công Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” cấp cụm xã; thí điểm định dạng vòng chung kết khu vực tại Bộ tư lệnh Vùng và vòng Chung kết Khu vực 5 tại tỉnh Khánh Hòa; chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng bồi dưỡng 2 Đội tham gia Cuộc thi toàn quốc năm 2025-2026, đoạt 2 giải Nhì.

Tang vật thu giữ trong Chuyên án 126-MT.

Kết luận hội nghị, Đại tá Lê Văn Tú ghi nhận, biểu dương những thành tích của các tập thể, cá nhân và yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong công tác thi đua.

Năm 2027, Phong trào TĐQT cần tiếp tục được triển khai sâu rộng, thực chất, gắn chặt với hoàn thành nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục, phát huy tinh thần trách nhiệm, tự giác, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ; làm tốt công tác bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, góp phần xây dựng Đảng bộ Vùng trong sạch, vững mạnh, Bộ tư lệnh Vùng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.