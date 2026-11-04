Vùng Cảnh sát biển 2: Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 tham dự phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật Việt Nam”.

Đại tá Trần Hồng Quế, Phó chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 chủ trì buổi phát động. Dự buổi phát động có đại biểu các phòng, ban, cơ quan chuyên môn và đông đảo cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2.

Là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật trên biển, vì thế mỗi cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 luôn thường xuyên học tập, nắm vững và gương mẫu chấp hành pháp luật. Đây vừa là trách nhiệm, vừa là yêu cầu trực tiếp để nâng cao chất lượng thực hiện chức trách, nhiệm vụ, giữ nghiêm kỷ luật, xây dựng chính quy và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Đại tá Trần Hồng Quế, Phó chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 phát động cuộc thi.

Với chủ đề “Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị và toàn xã hội”, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật Việt Nam” năm 2026 là dịp để mỗi quân nhân tự học tập, củng cố, kiểm tra kiến thức và nâng cao khả năng vận dụng pháp luật vào thực tiễn. Việc tổ chức thi trực tuyến cũng góp phần đổi mới hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện để đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Nội dung cuộc thi tập trung làm sâu sắc vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật; Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Thủy sản, các quy định về chống khai thác IUU; pháp luật về quân sự, quốc phòng, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn; cùng những quy định thiết thực về an toàn giao thông, phòng, chống tác hại của rượu, bia, ma túy, tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ bí mật Nhà nước và sử dụng mạng xã hội…

Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 tham gia cuộc thi bằng điện thoại thông minh.

Đại tá Trần Hồng Quế nhấn mạnh: “Cuộc thi là hoạt động thiết thực có ý nghĩa tích cực trong đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong Quân đội nói chung và Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nói riêng. Thông qua cuộc thi, chúng tôi mong muốn tạo môi trường để cán bộ, chiến sĩ chủ động nghiên cứu, củng cố kiến thức, nâng cao khả năng nhận diện và xử lý các tình huống pháp luật trong thực tiễn. Quan trọng hơn, kết quả cuộc thi không chỉ dừng lại ở số lượng người tham gia hay thành tích đạt được, mà phải chuyển hóa thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong từng hành động, từng nhiệm vụ hằng ngày. Qua đó góp phần xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới".

Để cuộc thi đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Ban tổ chức yêu cầu các cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, chiến sĩ cần quán triệt đầy đủ mục đích, ý nghĩa, nội dung, thể lệ cuộc thi. Cán bộ chủ trì, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu học tập, tham gia và động viên bộ đội bố trí thời gian, thiết bị phù hợp, bảo đảm việc tham gia thi không ảnh hưởng đến nhiệm vụ trực, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ được giao. Đồng thời các phòng, ban chuyên môn phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ tham gia; bảo đảm nội dung câu hỏi chính xác, phù hợp đối tượng, hệ thống thi hoạt động ổn định; chấp hành nghiêm quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự, an toàn thông tin; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tổng hợp, đánh giá đúng kết quả và biểu dương các cá nhân đạt thành tích cao.

Cuộc thi sẽ diễn ra từ 14 giờ ngày 4-11 đến 22 giờ ngày 9-11.