Vùng Cảnh sát biển 2 với đồng bào dân tộc, tôn giáo tại Đà Nẵng

Tại chương trình, đoàn công tác của Vùng Cảnh sát biển 2 đã đến thăm, chào xã giao cấp ủy, chính quyền xã Phước Năng; tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác và chính sách dân tộc, tôn giáo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi; thông tin về tình hình biển, đảo và tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đại diện Vùng Cảnh sát biển 2 trao quà tặng Ban CHQS xã và Công an xã Phước Năng.

Thượng tá Phạm Văn Dũng, đại diện Vùng Cảnh sát biển 2 và đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, Phó chủ tịch Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng trao quà tặng bà con xã Phước Năng.

Tại hội nghị tuyên truyền, cán bộ và nhân dân địa phương được giới thiệu về truyền thống, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong việc thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh, chủ quyền trên biển.

Nhân dịp này, Vùng Cảnh sát biển 2 đã phối hợp với Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng và Trạm Y tế xã Phước Năng tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 100 người dân là người cao tuổi, mắc bệnh hiểm nghèo. Đoàn công tác cũng trao tặng 70 suất quà (trị giá 1.000.000 đồng/suất) đến các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Niềm vui của bà con vùng cao khi được nhận quà.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Phạm Văn Dũng, đại diện Vùng Cảnh sát biển 2 nhấn mạnh, chương trình mang ý nghĩa thiết thực khi diễn ra trong bối cảnh cả nước hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Thượng tá Phạm Văn Dũng khẳng định, bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia luôn gắn liền với việc xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Những phần quà trao tặng tuy giá trị không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm của Bộ đội Cụ Hồ, tiếp sức để bà con nỗ lực lao động sản xuất, chăm lo học tập, xây dựng cuộc sống ấm no.

Toàn cảnh chương trình.

Đồng chí đại diện Vùng Cảnh sát biển 2 mong muốn bà con tiếp tục phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục và đặc biệt nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn xuyên tạc, không để kẻ xấu lợi dụng chia rẽ khối đại đoàn kết, góp phần cùng địa phương giữ vững an ninh chính trị và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.