Vùng Cảnh sát biển 2 tuyên truyền pháp luật về biển, đảo cho sinh viên Đà Nẵng

Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn cùng hơn 500 cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường.

Đại tá Doãn Ngọc Triết, Phó tư lệnh pháp luật Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phát biểu khai mạc.

Các đại biểu tham quan mô hình xếp sách nghệ thuật.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Doãn Ngọc Triết, Phó tư lệnh Pháp luật Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nhấn mạnh vai trò của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên biển; đồng thời khẳng định ý nghĩa của việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho thế hệ trẻ. Đồng chí mong muốn sinh viên tích cực tìm hiểu pháp luật về biển, đảo, chủ động phòng, chống ma túy, nói không với bạo lực học đường và lan tỏa kiến thức pháp luật trong cộng đồng.

Báo cáo viên của Phòng Pháp luật, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tuyên truyền pháp luật cho sinh viên.

Tại hội nghị, báo cáo viên Phòng Pháp luật, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tuyên truyền những nội dung cơ bản về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam; tình hình Biển Đông; cơ sở lịch sử, pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và những nội dung trọng tâm của Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018. Chương trình đồng thời lồng ghép tuyên truyền về tác hại của ma túy, các biện pháp phòng, chống tệ nạn ma túy và bạo lực học đường, giúp sinh viên nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân và ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng.

Sinh viên Trường Đại học Quảng Nam tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật về biển, đảo.

Trao giải cho các sinh viên đoạt giải tại Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật về biển, đảo.

Đại biểu, giảng viên và sinh viên chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Điểm nhấn của chương trình là Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về biển, đảo được tổ chức trên Fanpage “Pháp luật Vùng 2”. Với hình thức thi trực tuyến, nội dung câu hỏi đa dạng, thiết thực, cuộc thi đã tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo sinh viên tham gia, góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, khuyến khích sinh viên chủ động tìm hiểu và củng cố kiến thức pháp luật. Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 6 giải thưởng cho các sinh viên có thành tích xuất sắc, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì và 3 giải ba.

Đại tá Doãn Ngọc Triết, Phó tư lệnh Pháp luật Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao quà lưu niệm tặng đại diện Trường Đại học Quảng Nam.

Tham dự chương trình, bà Phạm Nguyễn Hồng Ngự, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Tòa án nhân dân Khu vực 5 - Đà Nẵng. Đồng thời, đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của chương trình đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao hiểu biết pháp luật và bồi đắp tình yêu biển, đảo cho sinh viên; mong muốn thời gian tới, các đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ.