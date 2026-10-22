Vùng Cảnh sát biển 2 trao Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng'

Thiếu tướng Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (thứ 2, phải sang) trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” cho các cá nhân. Ảnh: NAM TRUNG

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Ban Tổ chức Trung ương, Thiếu tướng Trần Quang Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã trao quyết định và gắn kỷ niệm chương tặng 3 cá nhân: Đại tá Lê Huy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2; Đại tá Trần Hồng Quế, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 và Đại tá Lê Huy Sinh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2.

Thay mặt các cá nhân nhận kỷ niệm chương, Đại tá Lê Huy Sinh bày tỏ niềm vinh dự, tự hào trước sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình công tác, rèn luyện và cống hiến. Đây là phần thưởng cao quý, ý nghĩa, ghi dấu chặng đường dài gắn bó với công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Sự kiện cũng là dịp giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.