Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức 'Phiên tòa giả định' tuyên truyền chống khai thác IUU tại Quảng Trị

Tham dự có Phó Tư lệnh Pháp luật Vùng Cảnh sát biển 2, Đại tá Doãn Ngọc Triết; đại diện các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương phường Bắc Gianh và 150 người dân gồm các đối tượng là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân; trọng tâm là ngư dân, chủ phương tiện tàu thuyền hoạt động trên biển.

Phó Tư lệnh Pháp luật Vùng Cảnh sát biển 2, Đại tá Doãn Ngọc Triết, phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Tư lệnh Pháp luật Vùng Cảnh sát biển 2, Đại tá Doãn Ngọc Triết nhấn mạnh: Thông qua việc trực tiếp theo dõi các tình huống xét xử giả định, bà con sẽ hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật, thấy được hậu quả pháp lý và kinh tế khi vi phạm, từ đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành.

Phiên tòa ngày hôm nay là một thông điệp cảnh báo mạnh mẽ: "Sẽ không có bất kỳ một sự tha thứ nào cho hành vi vô tình hay cố ý trước pháp luật khi hành vi vi phạm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia và sinh kế của toàn cộng đồng". Mong bà con ngư dân hãy luôn tuân thủ và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế khi hoạt động, đánh bắt trên biển.

Quang cảnh “Phiên tòa giả định” tại phường Bắc Gianh (Quảng Trị).

Theo đó, "Phiên tòa giả định" được xây dựng là một vụ án hình sự về "Tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" và "Tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử". Ngoài hình thức phiên tòa giả định, Ban tổ chức còn tuyên truyền các nội dung liên quan đến quy định của pháp luật về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản; Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018; Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020; Luật Thủy sản năm 2017; các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại; một số phương thức, thủ đoạn phổ biến mà các đối tượng hoạt động trên biển thường xuyên lợi dụng.

Các đại biểu tham dự phiên tòa giả định

Kết thúc "Phiên tòa giả định", Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với các đơn vị tổ chức cho bà con ngư dân ký cam kết chấp hành các quy định về khai thác thuỷ sản. Đồng thời giao lưu, trao đổi, tọa đàm và tư vấn pháp luật "Hỏi - đáp cùng ngư dân". Các vướng mắc từ thực tiễn trong quá trình hoạt động đánh bắt, khai thác trên biển đã được các lực lượng chức năng trao đổi, giải đáp cụ thể, góp phần tháo gỡ những băn khoăn, vướng mắc của ngư dân.

Đại diện các cơ quan chức năng chứng kiến ngư dân phường Bắc Gianh ký cam kết không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Thông qua chương trình nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân khi hoạt động khai thác thủy sản trên biển, hướng tới mục tiêu phát triển nghề cá bền vững và sớm gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC). Đồng thời phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, củng cố thế trận lòng dân gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trao tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và quà cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn phường Bắc Gianh (Quảng Trị).

Ban tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền các quy định về chống khai thác IUU cho ngư dân.

Nhân dịp này, Vùng Cảnh sát biển 2 trao 20 suất quà tặng các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn phường Bắc Gianh.