Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức 'Phiên tòa giả định' tuyên truyền chống khai thác IUU tại Quảng Trị

Tham dự có Đại tá Doãn Ngọc Triết, Phó tư lệnh Pháp luật Vùng Cảnh sát biển 2; đại diện các cơ quan, đơn vị, chính quyền phường Bắc Gianh và 150 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, quần chúng, ngư dân, chủ phương tiện tàu thuyền hoạt động trên biển.

Đại tá Doãn Ngọc Triết, Phó tư lệnh Pháp luật Vùng Cảnh sát biển 2 phát biểu khai mạc chương trình.

Quang cảnh “Phiên tòa giả định” tại phường Bắc Gianh (Quảng Trị).

Đại diện các cơ quan chức năng chứng kiến ngư dân phường Bắc Gianh ký cam kết không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Theo đó, “Phiên tòa giả định” được xây dựng là một vụ án hình sự về “Tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và “Tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử”. Ngoài hình thức phiên tòa giả định, Ban tổ chức còn tuyên truyền các nội dung liên quan đến quy định của pháp luật về IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Thủy sản; các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại…

Trao ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và quà tặng các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn phường Bắc Gianh (Quảng Trị).

Ban tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền các quy định về chống khai thác IUU cho ngư dân.

Kết thúc "Phiên tòa giả định", Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với các đơn vị tổ chức cho bà con ngư dân ký cam kết chấp hành các quy định về khai thác thủy sản. Đồng thời giao lưu, trao đổi, tọa đàm, tư vấn pháp luật “Hỏi - đáp cùng ngư dân”. Các vướng mắc từ thực tiễn trong quá trình hoạt động đánh bắt, khai thác trên biển đã được các lực lượng chức năng trao đổi, giải đáp cụ thể, góp phần tháo gỡ những băn khoăn, vướng mắc của ngư dân.

Nhân dịp này, Vùng Cảnh sát biển 2 đã trao 20 suất quà tặng các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn ở phường Bắc Gianh.