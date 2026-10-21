Vùng Cảnh sát biển 2 tặng Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng'

Thủ trưởng Vùng Cảnh sát biển chúc mừng các đồng chí được trao tặng Kỷ niệm chương. (Ảnh: Vùng Cảnh sát biển 2)

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Ban Tổ chức Trung ương, Thiếu tướng Trần Quang Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao quyết định và gắn Kỷ niệm chương cho Đại tá Lê Huy - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2; Đại tá Lê Huy Sinh - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 và Đại tá Trần Hồng Quế - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2.

Thiếu tướng Trần Quang Tuấn trao quyết định và gắn Kỷ niệm chương. (Ảnh: Vùng Cảnh sát biển 2)

Thay mặt các đồng chí được nhận Kỷ niệm chương, Đại tá Lê Huy Sinh - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 bày tỏ niềm vinh dự, tự hào trước sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình công tác, rèn luyện và cống hiến của mỗi cá nhân. Đồng chí nhấn mạnh, phần thưởng cao quý là dấu mốc ý nghĩa, nhắc nhớ chặng đường gắn bó với công tác tổ chức xây dựng Đảng; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự dìu dắt của các thế hệ cán bộ đi trước và sự đồng hành, giúp đỡ của đồng chí, đồng đội.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị Vùng Cảnh sát biển chúc mừng các đồng chí được trao tặng Kỷ niệm chương. (Ảnh: Vùng Cảnh sát biển 2)

Việc trao tặng Kỷ niệm chương thể hiện sự ghi nhận, trân trọng những đóng góp của các đồng chí đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.