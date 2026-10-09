Vùng Cảnh sát biển 2 sẵn sàng ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Thiếu tướng Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HỒ QUÂN

Tại hội nghị, đại diện các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc (gồm Hải đoàn 21, Chi đội Kiểm ngư số 3, Hải đội 202, Hải đội 23, Trạm 2 Cảnh sát biển) báo cáo công tác chuẩn bị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong các tình huống thảm họa, thiên tai.

Thời điểm này, các đơn vị đã chủ động chằng chống doanh trại, kho, xưởng, cầu cảng và bảo đảm an toàn trang thiết bị. Các tổ cơ động luôn duy trì đủ quân số, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện cũng như vật tư phục vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung phương án, kế hoạch ứng phó sát với tình hình thực tế.

Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực thông tin; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, sẵn sàng xử trí kịp thời các tình huống để bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cũng nhấn mạnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân. Sẵn sàng cơ động hỗ trợ nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.