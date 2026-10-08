Vùng Cảnh sát biển 2 sẵn sàng ứng phó thiên tai, cứu hộ mùa bão lũ

Chiều 8/10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Thiếu tướng Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Đại tá Lê Huy, Chính ủy Vùng; các đồng chí Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng và đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Thiếu tướng Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho các cơ quan, đơn vị

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực khí tượng, trực cứu hộ, cứu nạn, trực đài canh, trực trung tâm chỉ huy và trực tàu, xuồng tại cảng, trên biển; thành lập 6 tổ cơ động trên đất liền với quân số 104 đồng chí. Các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp nắm, xác minh thông tin, kịp thời xử lý các tình huống và báo cáo cấp trên theo quy định.

Bộ Tư lệnh Vùng đã điều động 2 lượt tàu tham gia tìm kiếm ngư dân tàu cá QNg-98047TS mất tích tại khu vực cách đảo Cồn Cỏ khoảng 40 hải lý về phía đông và 57 thuyền viên tàu cá QNa 91117 TS bị nạn tại khu vực cách đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa, khoảng 69 hải lý về phía đông bắc. Đồng thời, huy động 13 tổ cơ động với 157 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy rừng trên địa bàn TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Trị.

Đơn vị còn phối hợp với các lực lượng hiệp đồng phát thông báo, kêu gọi phương tiện hỗ trợ 17 phương tiện bị nạn trên biển và 15 vụ việc cấp cứu y tế; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình ngư dân trong 2 vụ cháy tàu cá tại tỉnh Gia Lai và 1 vụ chìm tàu tại quần đảo Trường Sa.

Hải đoàn 21, Vùng Cảnh sát biển 2 quán triệt, triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho cán bộ, chiến sĩ

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về dự báo thời tiết, thiên tai những tháng cuối năm. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tháng 10 đến tháng 12/2026, hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, trong tháng 10 vẫn có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to; khu vực Trung Bộ cần đề phòng mưa lớn, dông, lốc, gió giật mạnh và gió mạnh trên biển.

Cán bộ, chiến sĩ các tàu củng cố phương tiện, trang bị sẵn sàng phòng chống chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Trần Quang Tuấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động ứng phó, không chủ quan trước diễn biến thời tiết; rà soát, bổ sung phương án, kế hoạch sát tình hình thực tế; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, trang bị, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực thông tin; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời xử trí các tình huống, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Đến nay, các cơ quan, đơn vị đã chủ động chằng chống doanh trại, kho tàng, bảo đảm an toàn vũ khí, trang bị; duy trì đủ quân số các tổ cơ động; kiểm tra, bổ sung phương tiện, vật tư phục vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Bộ Tư lệnh Vùng yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân, chủ động nắm tình hình, sẵn sàng cơ động hỗ trợ nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Chiều 8/10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. 9 tháng đầu năm 2026, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, điều động 2 lượt tàu, 13 tổ cơ động cứu nạn và hỗ trợ nhiều phương tiện gặp sự cố. Trước dự báo mưa lớn cuối năm, Thiếu tướng Trần Quang Tuấn yêu cầu các đơn vị không chủ quan, sẵn sàng lực lượng, phương tiện phối hợp địa phương ứng phó thiên tai.