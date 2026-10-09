Vùng Cảnh sát biển 2 rút kinh nghiệm diễn tập, bắn đạn thật trên biển

Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng chủ trì hội nghị.

Trung tuần tháng 9 vừa qua, Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp và bắn đạn thật trên biển năm 2026. Tham gia diễn tập, các tàu và biên đội tàu thực hành nhiều nội dung như: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật; đấu tranh bảo vệ chủ quyền; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; xử trí các tình huống giả định bảo vệ chủ quyền, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trên biển.

Các tàu tham gia diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp khoa mục thực hành bắn pháo trên biển.

Cán bộ, chiến sĩ các tàu thực hành bắn súng bộ binh trên biển.

Lực lượng tàu Vùng Cảnh sát biển 2 diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp trên biển.

Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 2 trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập.

Trong các khoa mục bắn đạn thật, cán bộ, chiến sĩ trên các tàu, biên đội tàu thể hiện bản lĩnh, tâm lý vững vàng, thao tác vũ khí, trang bị thuần thục; thực hành bắn súng bộ binh và các bài bắn súng, pháo trên biển tiêu diệt các mục tiêu bay tầm thấp và mục tiêu mặt nước, hoàn thành tốt yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đại tá Nguyễn Minh Khánh cho biết: Thời điểm diễn tập, thời tiết, khí hậu trên biển diễn biến phức tạp, xuất hiện dông lốc, sương mù, song cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật và quy định bảo đảm an toàn. Thành công của cuộc diễn tập đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng cơ động, hiệp đồng và xử trí tình huống của các lực lượng; qua đó nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển được phân công trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Vùng Cảnh sát biển 2 khen thưởng 5 tập thể, 18 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp và bắn đạn thật trên biển năm 2026.