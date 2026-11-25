Ngày 25/11, tại xã Núi Thành (TP. Đà Nẵng), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cảnh sát biển năm 2026.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cảnh sát biển năm 2026.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển

Năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất, xử lý hiệu quả các tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trong năm, Bộ Tư lệnh Vùng đã điều động 237 lượt tàu, 24 lượt xuồng thực hiện nhiệm vụ, hành trình an toàn trên 209.773 hải lý; kiểm tra, tuyên truyền cho 2.221 tàu cá Việt Nam, xử lý 36 tàu cá vi phạm.

Công tác phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật được triển khai chặt chẽ, hiệu quả. Qua đó, đã đấu tranh, triệt phá, bắt giữ, xử lý 20 vụ án, chuyên án về ma túy với 39 đối tượng, thu giữ gần 8kg ma túy, 38.000 viên ma túy tổng hợp, 64 viên thuốc lắc; xử lý 11 vụ với 14 tàu, 23 đối tượng có hành vi gian lận thương mại và các vi phạm pháp luật khác.

Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 2 báo cáo kết quả công tác Cảnh sát biển năm 2026.

Công tác dân vận tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Bộ Tư lệnh Vùng đã phối hợp với các địa phương tổ chức 4 chương trình “Tết Hải đảo, Xuân ấm áp - Thắm tình quân dân”, 8 chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, 5 đợt hoạt động “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”; triển khai hiệu quả Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Tổ chức 438 đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, nhất là các quy định về phòng, chống khai thác IUU. Đồng thời, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia hỗ trợ thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng.

Công tác thông tin, tuyên truyền đa dạng, hiệu quả; các hội thi, hội thao được tổ chức chặt chẽ, chất lượng; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh với nhiều mô hình, cách làm thiết thực, hiệu quả.

Trung tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp ngăn chặn tình trạng khai thác IUU.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp ngăn chặn tình trạng khai thác IUU

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đạt được trong năm 2026. Đồng chí yêu cầu Bộ Tư lệnh Vùng tiếp tục rà soát, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ còn lại của năm 2026; quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quản lý, dự báo, định hướng và giải quyết tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng triển khai điều chỉnh tổ chức, biên chế theo mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng.

Đồng chí Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh, Bộ Tư lệnh Vùng cần tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu; tăng cường phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng, nắm chắc tình hình vùng biển được phân công quản lý, kịp thời tham mưu, đề xuất, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp ngăn chặn tình trạng khai thác IUU; nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trên biển; xây dựng hệ thống văn kiện tác chiến dài hạn theo chỉ lệnh của cấp trên; tổ chức và phối hợp tổ chức tốt các cuộc diễn tập theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trao thưởng cho các tập thể, cá nhân được cấp trên khen thưởng.

Thiếu tướng Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao thưởng cho các tập thể xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2026.

Đại tá Lê Huy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 trao thưởng cho các đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thu đua cơ sở.

Nhân dịp này, Trung tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Năm 2027, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 xác định tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thực thi pháp luật trên biển; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Bộ Tư lệnh Vùng vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.