Vùng Cảnh sát biển 2 phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật Việt Nam” năm 2026. Ảnh: NAM TRUNG

Cuộc thi hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11), nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội và các quy định của đơn vị trong cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, góp phần xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thông qua cuộc thi, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng thiết thực, sinh động, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác giáo dục pháp luật.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 tham gia cuộc thi. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Với chủ đề “Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị và toàn xã hội”, cuộc thi tập trung những nội dung pháp luật thiết thực, gắn với chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ.

Các nội dung trọng tâm gồm: Hiến pháp, ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam; Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Thủy sản; quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); pháp luật về quân sự, quốc phòng, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn, trật tự an toàn giao thông; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng và sử dụng mạng xã hội.

Cuộc thi diễn ra theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến, từ 14 giờ ngày 4/11 đến 22 giờ ngày 9/11.