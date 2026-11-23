Cuộc thi diễn ra từ ngày 23 đến 28-11, dành cho học sinh thuộc 27 trường THCS trên địa bàn 14 xã, phường của tỉnh Quảng Trị tham gia. Nội dung thi được thiết kế phong phú, kết hợp hình thức trực tuyến và trực tiếp với 4 phần thi: “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến” và “Đặt mốc chủ quyền”.

Quang cảnh lễ phát động Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2026-2027 tại tỉnh Quảng Trị.

Phát biểu phát động cuộc thi, Đại tá Trần Hồng Quế nhấn mạnh, đây là hoạt động thiết thực nhằm đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục về biển, đảo trong các nhà trường; góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của học sinh đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại tá Trần Hồng Quế, Phó chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2, Trưởng ban tổ chức cuộc thi phát động cuộc thi.

Lễ phát động Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” được kết nối trực tuyến đến các trường THCS trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Đại tá Trần Hồng Quế tin tưởng, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị; sự phối hợp của các ban, sở, ngành, lực lượng vũ trang địa phương, đội ngũ giáo viên và tinh thần tích cực, chủ động của học sinh, cuộc thi sẽ thành công tốt đẹp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các nhà trường và cộng đồng.