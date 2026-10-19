Vùng Cảnh sát biển 2 nổi bật với phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026

Chiều 19.10, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026.

Đại tá Lê Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tư lệnh Vùng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng, cùng các đồng chí Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng.

Quang cảnh Hội nghị

Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”, phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026 được Bộ Tư lệnh Vùng triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị.

Các nội dung, chỉ tiêu thi đua tập trung xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong năm, Bộ Tư lệnh Vùng đã tổ chức 207 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền, tìm kiếm cứu nạn, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật trên biển và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), với tổng hành trình an toàn 167.605 hải lý. Các lực lượng chấp hành nghiêm đối sách trên biển, quy trình tuần tra, kiểm soát, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” - người chiến sĩ Cảnh sát biển.

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng chủ trì, phối hợp bắt giữ, xử lý 9 vụ với 12 phương tiện và 3 đối tượng; đấu tranh thành công 19 chuyên án, vụ án về ma túy, bắt giữ 38 đối tượng, thu giữ gần 8kg ma túy các loại.

Đối với nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, đơn vị điều động 4 lượt tàu, huy động 13 tổ cơ động với 157 lượt cán bộ, chiến sĩ, hỗ trợ 17 phương tiện bị nạn trên biển và 14 vụ việc cấp cứu y tế.

Cùng với nhiệm vụ trên biển, phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, đổi mới, sáng tạo” được duy trì thường xuyên, hướng vào nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng huấn luyện. Công tác hậu cần, kỹ thuật được triển khai đồng bộ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; việc nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe bộ đội, tăng gia sản xuất tiếp tục được quan tâm.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Một trong những điểm nổi bật của phong trào thi đua năm 2026 là các hoạt động dân vận hướng về cơ sở, đồng hành với ngư dân và nhân dân trên địa bàn.

Bộ Tư lệnh Vùng phối hợp với các địa phương tổ chức 4 chương trình “Tết hải đảo, Xuân ấm áp - Thắm tình quân dân”, 6 chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” và 3 đợt công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”. Thông qua các hoạt động, đơn vị kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của nhân dân, ngư dân về chống khai thác IUU, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân.

Đơn vị cũng tích cực tham gia hỗ trợ thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và TP. Đà Nẵng, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, an toàn tuyệt đối.

Đáng chú ý, việc học tập, ứng dụng công nghệ số được các cơ quan, đơn vị triển khai gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Cán bộ, chiến sĩ duy trì 30 phút tự học đầu giờ làm việc hằng ngày, tham gia học tập, đánh giá kiến thức, kỹ năng số trên nền tảng “Bình dân học vụ số”, QiMe và các nền tảng phục vụ công tác. Mô hình “Chính trị viên số, cán bộ chính trị số và cơ quan chính trị số” được triển khai, góp phần đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Vùng triển khai chương trình “Đông ấm xuân yêu thương”; tổ chức hội nghị tuyên dương quân nhân chuyên nghiệp tiêu biểu, xuất sắc lần thứ nhất và biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các hội thi, cuộc thi.

Đặc biệt, đề tài “Nâng cao hiệu quả sử dụng biện pháp vận động quần chúng trong bảo đảm an ninh, trật tự tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2” đạt giải Ba Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 26, góp phần lan tỏa tinh thần nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo trong cán bộ, chiến sĩ.

Những kết quả đạt được trong năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của phong trào Thi đua Quyết thắng trong nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự và thực thi pháp luật trên biển.