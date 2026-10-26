Vùng Cảnh sát biển 2 nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong thời gian 3 ngày, nhằm trang bị, cập nhật, bổ sung những kiến thức cơ bản về quốc phòng và an ninh; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong thời gian bồi dưỡng, các học viên được nghiên cứu, học tập những chuyên đề trọng tâm về: Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng thế trận an ninh nhân dân; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chính sách dân tộc, tôn giáo; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh; những vấn đề cơ bản về khu vực phòng thủ, các trạng thái quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các học viên được cập nhật kiến thức pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh; công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo Việt Nam và những nét chính về tình hình Biển Đông hiện nay (ảnh Vân Anh)

Đặc biệt, các học viên được cập nhật kiến thức pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh; công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo Việt Nam và những nét chính về tình hình Biển Đông hiện nay. Đây là những nội dung có ý nghĩa thiết thực, gắn trực tiếp với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển của Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 2 nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối với đội ngũ cán bộ trong tình hình hiện nay. Đại tá Nguyễn Minh Khánh yêu cầu đội ngũ giáo viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo nội dung, nắm vững kiến thức, truyền đạt đầy đủ, chính xác các chuyên đề; kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển; đồng thời hướng dẫn, định hướng nghiên cứu, viết bài thu hoạch bảo đảm chất lượng, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Đối với các học viên, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng yêu cầu chấp hành nghiêm nội quy, quy định của lớp học; phát huy tinh thần tự giác, trách nhiệm, tập trung nghe giảng, tích cực nghiên cứu tài liệu, ghi chép đầy đủ và chủ động trao đổi, thảo luận, làm rõ những vấn đề thực tiễn đặt ra

Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 2 nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối với đội ngũ cán bộ trong tình hình hiện nay (ảnh Vân Anh)

Trên cơ sở kiến thức được trang bị, mỗi cán bộ cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chỉ huy, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại cơ quan, đơn vị.

Thông qua lớp bồi dưỡng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 còn củng cố bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, nâng cao khả năng nhận diện, xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh, nhất là trên hướng biển cho cán bộ. Qua đó, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển được phân công.