Trung tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HỒ QUÂN

Năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 điều động 237 lượt tàu, 24 lượt xuồng thực hiện nhiệm vụ với hành trình an toàn trên 209.773 hải lý; kiểm tra, tuyên truyền cho 2.221 tàu cá Việt Nam và xử lý 36 tàu cá vi phạm.

Trong năm, đơn vị phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong công tác nắm tình hình, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Qua đó, triệt phá, bắt giữ, xử lý 20 vụ án, chuyên án về ma túy; xử lý 11 vụ với 14 tàu và 23 đối tượng có hành vi gian lận thương mại, khai thác IUU cùng các vi phạm pháp luật khác.

Về công tác dân vận, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp các địa phương tổ chức 4 chương trình “Tết Hải đảo, Xuân ấm áp - Thắm tình quân dân”, 8 chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, 5 đợt hoạt động “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”; triển khai hiệu quả cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Đơn vị cũng tổ chức 438 đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, nhất là quy định về phòng, chống khai thác IUU.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: HỒ QUÂN

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá toàn diện kết quả năm 2026, làm rõ hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ năm 2027.

Trọng tâm là nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; chủ động nắm tình hình, dự báo và xử lý hiệu quả các tình huống trên biển; xây dựng Bộ Tư lệnh Vùng vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; đồng thời nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Trung tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (thứ 5, từ trái sang) trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: HỒ QUÂN

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho tập thể đơn vị và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đưa tàu CSB 8002 đi thăm và làm việc tại Ấn Độ.

Đơn vị công bố các quyết định của Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam tặng bằng khen cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cùng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 khen thưởng 18 tập thể, 100 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2026.