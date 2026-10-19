Vùng Cảnh sát biển 2: Mỗi Cảnh sát viên - Một tuyên truyền viên pháp luật trên biển

Không chỉ tuyên truyền theo kế hoạch, mỗi lần tiếp xúc, làm việc với ngư dân cũng là dịp để cảnh sát viên hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc pháp luật phát sinh trong thực tế. (Ảnh: NGUYỄN CHÍNH)

Với phương châm “mỗi cảnh sát viên là một tuyên truyền viên pháp luật”, cán bộ Phòng Pháp luật luôn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sát với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ trên biển. Những quy định liên quan đến khai thác thủy sản, sử dụng thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS), bảo vệ môi trường biển, bảo đảm an toàn hàng hải và phòng, chống vi phạm pháp luật được giải thích cụ thể thông qua các buổi gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân.

Không chỉ tuyên truyền theo kế hoạch, mỗi lần tiếp xúc, làm việc với ngư dân cũng là dịp để cảnh sát viên hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc pháp luật phát sinh trong thực tế. Qua đó, giúp bà con hiểu rõ quy định, chủ động phòng ngừa vi phạm và nâng cao trách nhiệm trong quá trình khai thác hải sản.

Gắn bó nhiều năm với biển, ngư dân Hồ Văn Vinh, Thuyền trưởng Tàu QT-90199-TS xúc động chia sẻ: “Trước đây, khi ra khơi chúng tôi chỉ lo tập trung đánh bắt chứ chưa nắm rõ hết các quy định pháp luật. Từ ngày được các đồng chí Cảnh sát biển lên tàu kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn tỉ mỉ về các quy định về chống khai thác IUU, bà con càng nắm rõ và hiểu thêm về các quy định của pháp luật trong quá trình khai thác thủy sản. Có các anh đồng hành, giải thích tận tình, chúng tôi cảm thấy rất yên tâm, vừa đánh bắt đúng luật vừa vững tin vì luôn có Lực lượng Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân”.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, mỗi cảnh sát viên phải thường xuyên nghiên cứu, nắm chắc quy định pháp luật, am hiểu thực tiễn và có phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng. Cùng với kiến thức chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, thái độ gần gũi, chân thành và sự kiên trì trong giải thích, hướng dẫn là những yếu tố quan trọng giúp pháp luật đến gần hơn với ngư dân.

Cảnh sát viên tuyên truyền IUU cho bà con ngư dân. (Ảnh: NGUYỄN CHÍNH)

Trực tiếp tham gia các chuyến tuần tra, kiểm soát trên biển, Thượng úy Trần Tuấn Linh - Cảnh sát viên Phòng Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chia sẻ: “Điều kiện công tác trên biển gặp không ít khó khăn do sóng gió và thời tiết khắc nghiệt, nhưng mỗi khi tiếp xúc với ngư dân, chúng tôi luôn nỗ lực truyền tải thông tin pháp luật một cách dễ hiểu, dễ nhớ nhất. Không chỉ phổ biến các quy định về chống khai thác IUU, bảo đảm an toàn hàng hải, chúng tôi còn lắng nghe những tâm tư, vướng mắc thực tế của bà con để kịp thời giải thích, gỡ khó. Nhìn thấy ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân ngày càng nâng cao, bà con chủ động phối hợp và tin tưởng lực lượng Cảnh sát biển, đó chính là động lực lớn nhất để mỗi cảnh sát viên chúng tôi tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Thời gian tới, cán bộ, cảnh sát viên Phòng Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp tục gắn công tác tuyên truyền với nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thực thi pháp luật trên biển; chủ động lựa chọn nội dung thiết thực, nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật. Những hành động thiết thực đó nhằm phát huy vai trò của mỗi cảnh sát viên trong xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Cảnh sát biển với nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân trên biển.