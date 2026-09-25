Vùng Cảnh sát biển 2 mang Trung thu đến với hàng trăm trẻ thơ

Chương trình “Đêm hội trăng rằm” với chủ đề “Trăng yêu thương nơi đầu sóng” tại Vùng Cảnh sát biển 2. (Ảnh: Cảnh sát biển)

Tối 24/9, tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức “Đêm hội trăng rằm” với chủ đề “Trăng yêu thương nơi đầu sóng” cho 150 cháu thiếu niên, nhi đồng là con cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đơn vị.

Tại đây, các cháu được nghe thư chúc Tết Trung thu, tham gia đố vui, giao lưu, thưởng thức ảo thuật, hòa tấu sáo trúc, múa lân-sư-rồng và cùng nhau phá cỗ. Những hoạt động gần gũi, phù hợp với lứa tuổi đã tạo nên không gian vui tươi, bổ ích, để các cháu có thêm những kỷ niệm đẹp bên gia đình và bạn bè.

Tại chương trình, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã trao quà, động viên các cháu thiếu niên, nhi đồng, trong đó biểu dương những cháu đạt thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố. Đây không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực trong học tập mà còn góp phần khích lệ các cháu tiếp tục chăm ngoan, rèn luyện, phấn đấu đạt nhiều thành tích hơn trong năm học mới.

Nhiều hoạt động tại Chương trình “Đêm hội trăng rằm” với chủ đề “Trăng yêu thương nơi đầu sóng” tại Vùng Cảnh sát biển 2. (Ảnh: Cảnh sát biển)

Đối với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển, đặc thù nhiệm vụ thường xuyên gắn với những chuyến công tác dài ngày trên biển, có những thời điểm phải xa gia đình. Vì vậy, việc quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần cho con cán bộ, chiến sĩ trong mỗi dịp lễ, Tết cũng là nguồn động viên thiết thực để cán bộ, chiến sĩ thêm yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trao quà hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Cảnh sát biển)

Trong dịp Trung thu này, đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tham dự chương trình vui Tết Trung thu, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương trao hơn 320 suất quà tặng các cháu thiếu nhi tại tỉnh Quảng Trị. Những phần quà được trao tận tay các cháu trong không khí vui tươi, ấm áp, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển đối với thiếu nhi trên địa bàn.

Trao quà hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Cảnh sát biển)

Cùng dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao kinh phí hỗ trợ của Bộ Quốc phòng với tổng số tiền 216 triệu đồng cho 9 cháu có hoàn cảnh gia đình khó khăn được đơn vị nhận đỡ đầu tại xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị; đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng. Với mức hỗ trợ 2 triệu đồng/cháu/tháng, nguồn kinh phí góp phần chia sẻ khó khăn với gia đình, tạo điều kiện để các cháu tiếp tục đến trường, vươn lên trong học tập và cuộc sống.