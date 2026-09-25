Vùng Cảnh sát biển 2: Mang Trung thu ấm áp đến với trẻ em khó khăn

Tối 24/9, tại xã Núi Thành (TP. Đà Nẵng), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” với chủ đề “Trăng yêu thương nơi đầu sóng” dành cho 150 cháu thiếu niên, nhi đồng là con cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đơn vị. Đây là hoạt động trọng tâm nằm trong chuỗi sự kiện chăm lo Tết Trung thu năm 2026 của đơn vị.

Chương trình “Đêm hội trăng rằm” với chủ đề “Trăng yêu thương nơi đầu sóng” tại Vùng Cảnh sát biển 2.

Tại đêm hội, các cháu thiếu nhi đã được nghe thư chúc Tết Trung thu, tham gia giao lưu, đố vui, thưởng thức các tiết mục múa lân sư rồng, hòa tấu sáo trúc, biểu diễn ảo thuật và cùng nhau phá cỗ. Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã trao quà động viên các cháu, đồng thời biểu dương, khen thưởng những học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trong năm học qua.

Hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho con em cán bộ, chiến sĩ có ý nghĩa thiết thực, giúp các đồng chí đang làm nhiệm vụ, đặc biệt là những người thường xuyên công tác dài ngày trên biển, thêm yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trao quà hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Trị.

Trước đó, chiều 23/9, đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đến thăm và trao tặng hơn 320 suất quà Trung thu cho các cháu thiếu nhi tại Trường Mầm non Biển Xanh (trước đây là Trường Mầm non Triệu An, tỉnh Quảng Trị).

Cũng trong chuỗi hoạt động dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng đã trao kinh phí hỗ trợ của Bộ Quốc phòng với tổng số tiền 216 triệu đồng cho 9 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được đơn vị nhận đỡ đầu tại xã Nam Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị), đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) và xã Núi Thành (TP. Đà Nẵng). Với mức hỗ trợ 2 triệu đồng/cháu/tháng, nguồn kinh phí này sẽ tiếp thêm động lực, chia sẻ phần nào gánh nặng cùng gia đình để các em có điều kiện tiếp tục đến trường.

Trao quà hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Chuỗi hoạt động chăm lo Trung thu năm 2026 của Vùng Cảnh sát biển 2 lan tỏa tinh thần sẻ chia, mang đến một mùa trăng ấm áp, trọn vẹn niềm vui cho các em nhỏ vùng biển đảo và hậu phương chiến sĩ.

Từ hơn 320 suất quà dành cho trẻ mầm non, 216 triệu đồng tiếp sức 9 cháu có hoàn cảnh khó khăn đến đêm hội dành cho 150 con cán bộ, chiến sĩ, chuỗi hoạt động Trung thu năm 2026 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã lan tỏa tình yêu thương bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó góp phần mang đến cho các cháu một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp, đồng thời tiếp thêm niềm tin, động lực để các cháu chăm ngoan, học tốt và vững bước trong năm học mới.