Vùng Cảnh sát biển 2 liên tiếp bắt giữ ma túy tại Quảng Trị

Khoảng 18h ngày 23/10, tại khu vực bãi biển Cửa Việt thuộc thôn Tân Lộc (xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang đối đối tượng Ngô Thị Mai (sinh năm - SN 1999, trú tại Thôn Tân Liên, xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 5 gói nilon màu xanh, bên trong chứa 784 viên nén hình trụ tròn, màu hồng, màu xanh (theo lời khai của đối tượng Mai là ma tuý dạng hồng phiến), 1 điện thoại di động, 1 xe mô tô hai bánh hiệu Honda.

Các đối tượng trpmg vụ vận chuyển trái phép chất ma túy trên khu vực, địa bàn ven biển tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, lúc 19h ngày 22/10 tại đường Nguyễn Lương Bằng, xã Cửa Việt, các trinh sát của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cùng các lực lượng chức năng trên địa bàn phát hiện, bắt quả tang đối tượng Đồng Khánh Hưng (SN 1993, trú tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý. Tang vật tạm giữ gồm: 1 gói nilon màu xanh, bên trong chứa 384 viên nén màu hồng, xanh (theo lời khai của đối tượng Hưng là ma tuý dạng hồng phiến), 1 điện thoại di động, 1 xe mô tô hai bánh hiệu Yamaha Sirius.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.