Vùng Cảnh sát biển 2 lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật

Tối 5/11, tại TP. Đà Nẵng, Hải đoàn 21 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) tổ chức buổi tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026 với chủ đề: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật - Trách nhiệm của quân nhân trong chấp hành kỷ luật Quân đội”.

Tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026 với chủ đề: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật - Trách nhiệm của quân nhân trong chấp hành kỷ luật Quân đội”.

Phát biểu đề dẫn, Trung tá Hoàng Văn Thường, Chủ nhiệm Chính trị Hải đoàn 21 cho biết, tọa đàm tập trung làm rõ trách nhiệm quân nhân đối với Hiến pháp, điều lệnh, quy định đơn vị; chủ động nhận diện, phòng ngừa và khắc phục triệt để các biểu hiện vi phạm ngay từ cơ sở.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, tọa đàm đã ghi nhận nhiều ý kiến tham luận chất lượng. Các đại biểu đã phân tích sâu sắc vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ các cấp trong duy trì nền nếp chính quy, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn huấn luyện và thực thi nhiệm vụ trên biển. Nhiều ý kiến đã chỉ ra những nguy cơ phát sinh vi phạm từ tâm lý chủ quan, coi nhẹ quy định trong sinh hoạt, công tác, sử dụng mạng xã hội và quản lý tài sản công. Từ thực tiễn đơn vị, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phát huy tinh thần tự rèn luyện, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia cuộc thi tim hiểu hiến pháp và pháp luật.

Chương trình thêm phần sôi nổi với phần thi trắc nghiệm tìm hiểu pháp luật và tiểu phẩm sân khấu hóa do cán bộ, chiến sĩ Hải đội 211 thể hiện. Các tình huống sát thực tế công tác, sinh hoạt hằng ngày đã thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình từ đông đảo đoàn viên thanh niên giúp củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống và bồi đắp ý thức chấp hành kỷ luật một cách tự nhiên, hiệu quả.

Thượng tá Trần Quốc Dinh, Phó Chính ủy Hải đoàn 21 phát biểu chỉ đạo tại Tọa đàm.

Phát biểu kết luận, Thượng tá Trần Quốc Dinh, Phó Chính ủy Hải đoàn biểu dương công tác chuẩn bị chu đáo của các đơn vị và sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn địa phương. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức giáo dục pháp luật theo hướng thiết thực, sát nhiệm vụ; gắn giáo dục pháp luật với công tác chính trị tư tưởng, xây dựng chính quy và quản lý kỷ luật. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nêu cao tinh thần tự giác, lấy việc chấp hành pháp luật làm thước đo rèn luyện phẩm chất, tác phong người chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam.

Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với chủ đề “Đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật”.

Trước đó, sáng cùng ngày, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Báo Quân đội nhân dân tổ chức Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với chủ đề “Đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật”.

Chương trình tọa đàm là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” (Đề án 1371); đồng thời tạo diễn đàn để các cơ quan, đơn vị, địa phương trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật , góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Các đại biểu tham dự Tọa đàm chủ đề “Đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật” tham quan trưng bày sách, tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Đề án 1371; chia sẻ nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc đưa pháp luật đến với Nhân dân và ngư dân. Đồng thời, tọa đàm cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát huy vai trò truyền thông trong công tác phòng, chống khai thác IUU.

Thông qua các chương trình Tọa đàm, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 góp phần xây dựng ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.