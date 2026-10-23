Vùng Cảnh sát biển 2 lan tỏa đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn'

Với tinh thần trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tích cực phối hợp với các địa phương, lực lượng chức năng triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Trong quá trình thực hiện chiến dịch, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thành lập 2 tổ công tác, hỗ trợ nhiệm vụ tại tỉnh Quảng Ngãi và TP. Đà Nẵng. Các tổ công tác chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tổ chức khai quật, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Kết quả, các tổ công tác đã phối hợp khai quật 3.058 phần mộ tại 14 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn 8 xã, thu thập 1.873 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng trao Giấy khen cho các cá nhân thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 có thành tích xuất sắc trong thực hiện chiến dịch.

Những kết quả này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ mà còn góp phần mang lại hy vọng cho thân nhân liệt sĩ trên hành trình tìm kiếm, xác định danh tính người thân. Mỗi phần mộ được tìm kiếm, mỗi mẫu hài cốt được thu thập đều mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đối với cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2, tham gia chiến dịch không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn xuất phát từ tình cảm, sự tri ân đối với các thế hệ cha anh. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đồng thời nhắc nhở mỗi quân nhân biến lòng biết ơn thành hành động cụ thể trong công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 tích cực tham gia các hoạt động tri ân, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Ghi nhận những đóng góp trong thực hiện chiến dịch, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tặng Bằng khen cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tặng Giấy khen cho 1 cá nhân; Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng tặng Giấy khen cho 8 cá nhân thuộc Bộ Tư lệnh Vùng.

Sự ghi nhận, khen thưởng kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng quân sự là nguồn động viên để cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Qua đó, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ và thân nhân, những người đã hy sinh, cống hiến vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.