Vùng Cảnh sát biển 2 huy động 6 tàu tham gia Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện năm 2026

Các tàu Vùng Cảnh sát biển 2 tham gia Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu cấp Cảnh sát biển Việt Nam năm 2026

Ngày 22.10, tại xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (Vùng CSB 2) do Đại tá Lê Huy, Chính ủy Vùng làm trưởng đoàn đã kiểm tra toàn diện công tác chuẩn bị tham gia Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu cấp Cảnh sát biển Việt Nam năm 2026. Tham gia đoàn kiểm tra có các đồng chí Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng và thủ trưởng các cơ quan chức năng.

Hoàn thành kiểm sửa 596 hạng mục kỹ thuật

Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu cấp Cảnh sát biển Việt Nam năm 2026, khu vực II, diễn ra từ ngày 22 - 25.10, với sự tham gia của 6 tàu thuộc Vùng CSB 2.

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng CSB 2 kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia Hội thi, Hội thao của các tàu

Xác định hội thi, hội thao là dịp đánh giá thực chất chất lượng huấn luyện, công tác kỹ thuật, trình độ tổ chức chỉ huy và khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của từng tàu, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai công tác chuẩn bị.

Cán bộ, chiến sĩ các tàu tích cực bảo quản, bảo dưỡng, kiểm sửa tàu thuyền, vũ khí và trang bị kỹ thuật; kết hợp chuẩn bị kỹ thuật với ôn luyện các nội dung thi. Quân số các tàu tham gia được kiện toàn theo quy định, đáp ứng yêu cầu huấn luyện và thực hành.

Đến thời điểm kiểm tra, các cơ quan đã cấp phát 17.033 đơn vị vật tư thuộc 21 danh mục phục vụ công tác chuẩn bị. Toàn đơn vị huy động nhiều ngày công để bảo quản, kiểm sửa 596 hạng mục kỹ thuật, đồng thời hoàn thành 923/923 sổ sách ngành.

Kiểm tra công tác bảo quản, kiểm sửa trang bị, vũ khí trên tàu tham gia Hội thi, Hội thao

Song song với công tác kỹ thuật, các tàu tổ chức 679 lượt luyện tập thực hành các môn thi theo hướng dẫn, tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng làm chủ trang bị và sự phối hợp hiệp đồng giữa các vị trí trên tàu. Các cơ quan, đơn vị cũng tiến hành củng cố cảnh quan, tổng dọn vệ sinh trong và ngoài doanh trại, sắp xếp trật tự nội vụ, duy trì nền nếp chính quy và các yêu cầu bảo đảm an toàn.

Nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ

Cùng với chuẩn bị về con người và trang bị, cấp ủy, chỉ huy các cấp chú trọng công tác quán triệt, tuyên truyền, giúp cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa của hội thi, hội thao, nâng cao tinh thần trách nhiệm và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Các cơ quan, đơn vị đã tuyên truyền 10 tin, bài trên báo, đài và các nền tảng mạng xã hội; thực hiện 50 pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan cùng 15 bản tin phát trên hệ thống truyền thanh nội bộ, tạo không khí thi đua trong toàn Vùng.

Cán bộ, chiến sỹ các tàu bảo quản, kiểm sửa trang bị, vũ khí trên tàu tham gia Hội thi, Hội thao

Đợt kiểm tra ngày 22.10 là bước rà soát quan trọng nhằm đánh giá toàn diện công tác chuẩn bị, kịp thời phát hiện những nội dung cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện trong quá trình tham gia hội thi, hội thao. Với sự chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chỉ huy và tinh thần chủ động, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, Vùng CSB 2 đặt mục tiêu tham gia hội thi, hội thao đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn.

Luyện tập các nội dung thi trong Hội thi, Hội thao

Thông qua hoạt động này, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí và trang bị kỹ thuật; củng cố nền nếp chính quy, nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, khả năng cơ động và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển được phân công.