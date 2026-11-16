Vùng Cảnh sát biển 2 hoàn chỉnh các phương án tuyên truyền đặc biệt

Quang cảnh Hội thảo đề xuất, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án tuyên truyền đặc biệt.

Tại hội thảo, các đại biểu nghe báo cáo kết quả rà soát, tổng hợp, đề xuất bổ sung các phương án TTĐB; tập trung đánh giá những phương án đã xây dựng, đồng thời nhận diện các tình huống mới phát sinh cần nghiên cứu, bổ sung.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, sát với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ trên biển. Trong đó, chú trọng đánh giá tính phù hợp, khả thi của từng phương án; đề xuất bổ sung các tình huống mới, nhất là những vấn đề liên quan đến hoạt động của tàu nước ngoài trên vùng biển Việt Nam.

Phát biểu kết luận hội thảo, Đại tá Trần Hồng Quế yêu cầu Phòng Chính trị tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến đóng góp; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án TTĐB, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, sát với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển.

Thông qua hội thảo nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ; chủ động nắm, đánh giá, dự báo tình hình, nâng cao khả năng xử trí các tình huống TTĐB, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.