Vùng Cảnh sát biển 2 diễn tập và bắn đạn thật trên biển
Từ ngày 14 đến 22-9, Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp và bắn đạn thật trên biển năm 2026. Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng trực tiếp chỉ huy diễn tập.
Tham gia diễn tập có nhiều tàu, biên đội tàu và lực lượng của đơn vị. Các lực lượng thực hành nhiều nội dung như: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật; đấu tranh bảo vệ chủ quyền; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và xử trí các tình huống bảo vệ an ninh, an toàn trên biển.
Ở nội dung bắn đạn thật, cán bộ, chiến sĩ thực hành bắn súng bộ binh, súng và pháo trên tàu, tiêu diệt mục tiêu bay tầm thấp và mục tiêu mặt nước. Các khoa mục hoàn thành tốt yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và phương tiện.
Tuy thời tiết có thời điểm diễn biến phức tạp, xuất hiện dông lốc, sương mù, cán bộ, chiến sĩ đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật và các quy định bảo đảm an toàn.
Qua diễn tập góp phần nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, trình độ kỹ thuật, chiến thuật, khả năng cơ động, hiệp đồng và xử trí tình huống trên biển của cán bộ, chiến sĩ; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển được phân công.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/vung-canh-sat-bien-2-dien-tap-va-ban-dan-that-tren-bien-1057929