Thượng tá Nguyễn Thái Bình, Phó tham mưu trưởng Quân huấn Vùng Cảnh sát biển 2 chủ trì khai mạc.

Dự khai mạc có Đại tá Ngô Văn Tuyền, Phó tham mưu trưởng Vùng 3 Hải quân, Thượng tá Huỳnh Kim Ngọc, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng.

Đại biểu dự khai mạc huấn luyện pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ Hải đội Dân quân thường trực TP Đà Nẵng.

Toàn cảnh lớp tập huấn do Vùng Cảnh sát biển 2 bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho dân quân thường trực.

Trong thời gian 5 ngày (từ ngày 29-10 đến ngày 2-11), cán bộ, chiến sĩ Hải đội Dân quân thường trực TP Đà Nẵng được đội ngũ cán bộ, giáo viên của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 truyền đạt, hướng dẫn một số nội dung trọng tâm như: Kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và phương pháp tổ chức, quản lý, chỉ huy thực hiện nhiệm vụ trên biển; kỹ năng điều động tàu bảo đảm an toàn trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển; phương pháp xử lý các tình huống trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tổ chức, phương pháp quan sát, phát hiện, nhận dạng các mục tiêu trên biển; nội dung, phương pháp tiến hành công tác tuyên truyền đặc biệt và tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU.

Đại biểu tham quan tàu Hải đội Dân quân thường trực TP Đà Nẵng.

Quá trình huấn luyện, đội ngũ cán bộ, giáo viên tập trung kết hợp chặt chẽ giữa trang bị kiến thức lý thuyết với truyền thụ kinh nghiệm thực tiễn; chú trọng hướng dẫn phương pháp nhận định, đánh giá tình hình, xử lý các tình huống có thể phát sinh trên biển, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng vận dụng kiến thức vào thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ.

Các tàu của Hải đội Dân quân thường trực TP Đà Nẵng tham gia huấn luyện.

Hoạt động huấn luyện góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Bộ CHQS TP Đà Nẵng trong công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân thường trực vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.