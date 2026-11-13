Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương' tại Hà Nội

Tại chương trình, Thiếu tướng Trần Văn Hậu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã thông tin về tình hình an ninh biển, đảo; giới thiệu về lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cho gần 250 cán bộ, đảng viên và nhân dân; trao 36 suất quà tặng thương binh, bệnh binh trên địa bàn phường Tây Mỗ.

Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” với sự tham gia của 60 thí sinh đại diện cho gần 5.000 em học sinh đến từ 3 phân hiệu của Trường THCS Tây Mỗ. Cuộc thi diễn ra theo hình thức trắc nghiệm, lựa chọn phương án đúng - sai với các gói câu hỏi, thông qua 4 phần thi: Ra khơi, Vượt sóng, Cập bến và Đặt mốc chủ quyền. Các câu hỏi xoay quanh nội dung kiến thức về biển, đảo, Luật Cảnh sát biển Việt Nam; tác hại của ma túy, ảnh hưởng xấu của bạo lực học đường và cách phòng chống; tuyên truyền về truyền thống quê hương...

Thiếu tướng Trần Văn Hậu tuyên truyền về biển, đảo cho cán bộ, đảng viên phường Tây Mỗ.

Thiếu tướng Trần Văn Hậu tặng quà thương binh, bệnh binh trên địa bàn phường Tây Mỗ.

Trải qua các phần thi hấp dẫn và không kém phần gay cấn, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba và 8 giải khuyến khích tặng các em học sinh đoạt giải của cuộc thi. Giải nhất thuộc về em Đỗ Hữu Minh Triết, học sinh lớp 8A1.10. Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao 25 giải bổ trợ trong cuộc thi vẽ tranh và làm video clip với chủ đề “Biển, đảo Tổ quốc và người chiến sĩ Cảnh sát biển”.

Đây là một trong những hoạt động công tác dân vận sáng tạo, hiệu quả của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hiểu biết về biển, đảo Việt Nam, các quy định của pháp luật của Việt Nam và quốc tế liên quan đến biển, đảo cho các thầy cô giáo, học sinh và nhân dân địa phương. Thông qua các hoạt động đã góp phần bồi đắp, xây dựng lòng yêu nước, tình yêu biển, đảo quê hương, nâng cao trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Các thí sinh hào hứng với cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với thí sinh của cuộc thi.

Trong khuôn khổ chương trình của cuộc thi, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã trao tặng Trường THCS Tây Mỗ 1 ti vi 65 inch; trao 50 suất quà, 50 suất học bổng tiếng Anh EDUPIA và 10 chiếc xe đạp tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.