Ngày 25/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Hội nghị do ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đại diện 13 xã biên giới và lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị.

Sơn La có hơn 274 km đường biên giới tiếp giáp hai tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng (Lào). Sau sắp xếp đơn vị hành chính, khu vực biên giới của tỉnh gồm 13 xã, 233 bản, trong đó có 57 bản giáp biên, với dân số hơn 150.000 người.

Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW, tỉnh đã tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giảm nghèo bền vững và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong xây dựng khu vực biên giới.

Đáng chú ý, tỷ lệ hộ nghèo tại các xã biên giới giảm từ 40,3% năm 2017 xuống còn 18,9% năm 2025.

Hơn 11.000 hộ được hỗ trợ phát triển sản xuất, trên 3.300 hộ được hỗ trợ nhà ở; 12 dự án sắp xếp dân cư được triển khai, góp phần ổn định nơi ở cho 550 hộ.

Hạ tầng thiết yếu từng bước được đầu tư. Cả 13 xã biên giới được kết nối giao thông đến trung tâm xã, có hạ tầng cáp quang băng rộng và trạm y tế. Công tác giáo dục tiếp tục được duy trì với phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Song song với phát triển kinh tế, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại được triển khai đồng bộ. Giai đoạn 2017-2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ 1.436 vụ với 1.863 đối tượng; xử lý 111 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, 18 vụ mua bán người và 140 vụ xuất nhập cảnh trái phép.

Đặc biệt, lực lượng chức năng hai bên biên giới Việt Nam - Lào đã phối hợp xử lý 240 vụ với 570 đối tượng, thu giữ 370,7 kg ma túy các loại; tổ chức 990 lượt trao đổi thông tin, tuần tra, hội đàm và phối hợp nghiệp vụ. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Lò Minh Hùng ghi nhận những chuyển biến tích cực tại các xã biên giới, đồng thời chỉ rõ một số hạn chế như chuyển dịch cơ cấu kinh tế và ứng dụng khoa học kỹ thuật còn chậm, tỷ lệ hộ nghèo vẫn cao, hạ tầng chưa đồng bộ, năng lực của một bộ phận cán bộ cơ sở còn hạn chế. Tình hình an ninh trật tự, nhất là tội phạm ma túy, vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 16-NQ/TW, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Trong đó, chú trọng đầu tư hạ tầng, phát triển sinh kế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy thương mại biên giới, kinh tế cửa khẩu và hợp tác kinh tế qua biên giới.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục tăng cường bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tỉnh của Lào.

Một trong những định hướng được đặt ra là phát triển kinh tế, du lịch cửa khẩu, nâng cấp cửa khẩu chính Chiềng Khương lên cửa khẩu quốc tế trong giai đoạn 2026-2030.

Tỉnh cũng chú trọng phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng; tăng cường kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, tuần tra song phương, giao lưu hữu nghị và phối hợp phòng, chống tội phạm.

Việc tiếp tục triển khai Nghị quyết số 16-NQ/TW không chỉ hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân mà còn tạo nền tảng xây dựng khu vực biên giới Sơn La ổn định, vững chắc, trở thành không gian phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền và tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào.