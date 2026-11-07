Vùng biên Quảng Trực nỗ lực chăm sóc sức khỏe toàn dân

Cán bộ y tế khám, chữa bệnh cho người dân xã vùng biên Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng

Đưa dịch vụ y tế đến gần người dân

Cuối tháng 10/2026, nhiều người dân xã Quảng Trực có mặt tại Trạm Y tế xã theo lịch hẹn để tham gia đợt khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí. Với những người chưa có thói quen khám sức khỏe thường xuyên, đây là dịp để kiểm tra tình trạng sức khỏe và được tư vấn cách chăm sóc bản thân, gia đình.

Cùng vợ và 2 con đến khám, ông Điểu Khanh cho biết, gia đình chủ động sắp xếp công việc sau khi nhận được thông báo của địa phương. Trước đây, ông chưa từng tham gia một đợt khám sức khỏe theo hình thức này nên khá phấn khởi khi được nhân viên y tế thăm khám kỹ lưỡng.

Vượt quãng đường khoảng 15 km đến Trạm Y tế xã, ông Khanh hài lòng khi các thành viên trong gia đình đều được tiếp đón, thăm khám theo quy trình chung. Qua đó, gia đình có thêm điều kiện quan tâm đến sức khỏe, thay vì chỉ tìm đến cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng bất thường.

Đồng bào các dân tộc xã Quảng Trực chủ động đến tham gia khám, chữa bệnh tại Trạm Y tế xã

Cũng tham gia đợt khám, chị Thị Nhay quan tâm đến việc thông tin sức khỏe được tích hợp trên hệ thống điện tử. Theo chị, việc quản lý thông tin trên môi trường số sẽ giúp người dân thuận tiện tra cứu, hạn chế tình trạng quên hoặc thất lạc giấy tờ.

Toàn xã Quảng Trực có 11 bon với hơn 11.300 nhân khẩu. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 45,27% dân số. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, nhiều hộ sống xa trung tâm. Một bộ phận người dân thường xuyên đi làm nương rẫy hoặc làm ăn xa nên khó tham gia các hoạt động tập trung theo lịch.

Hoạt động khám, chữa bệnh tại Quảng Trực đã đạt được kết quả tích cực

Để vận động người dân, UBND xã thành lập 11 tổ tuyên truyền, phối hợp với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và ban tự quản các bon. Thông tin về chiến dịch được truyền tải trực tiếp tại cơ sở, qua hệ thống loa truyền thanh, trang thông tin điện tử và mạng xã hội. Trạm Y tế xã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế và thuốc phục vụ khám.

Theo Chủ tịch UBND xã Quảng Trực Nguyễn Văn Anh, chiến dịch nhận được sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị và lực lượng tại cơ sở trong việc rà soát, tuyên truyền, vận động người dân. Việc thông tin bằng nhiều hình thức góp phần nâng cao nhận thức về khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm bệnh tật và chủ động chăm sóc sức khỏe.

Chủ tịch UBND xã Quảng Trực Nguyễn Văn Anh thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ khám, chữa bệnh

Duy trì chăm sóc sức khỏe thường xuyên

Sau 60 ngày đêm triển khai cao điểm, đến ngày 6/11/2026, Quảng Trực đã khám cho 7.603/7.626 người thuộc chỉ tiêu, đạt 99,7%. Trong 11 bon, có 6 bon hoàn thành 100% chỉ tiêu; 5 bon còn lại đạt tỷ lệ từ 98,4% đến 99,5%. Đối với một số người chưa tham gia khám, xã Quảng Trực tiếp tục chỉ đạo trạm y tế phối hợp với ban tự quản các bon rà soát, vận động người dân tham gia khám bổ sung.

Theo Chủ tịch UBND xã Quảng Trực Nguyễn Văn Anh, một trong những trở ngại lớn là tình trạng người dân vắng mặt tại địa phương. Qua rà soát, xã ghi nhận 1.746 người vắng mặt hoặc không thuộc diện gọi khám trong chiến dịch.

Dữ liệu sức khỏe của người dân xã Quảng Trực được theo dõi, từng bước cập nhật trên nền tảng điện tử

Trong đó, 1.201 người vắng mặt tại nơi cư trú, nhiều trường hợp đi làm ăn xa. Việc không có mặt đúng thời điểm tổ chức khiến công tác vận động và bố trí khám gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh mạn tính hoặc sức khỏe yếu cần được hỗ trợ để tiếp cận điểm khám. Một số trang thiết bị phục vụ khám chuyên sâu, xét nghiệm và chẩn đoán cận lâm sàng cũng còn hạn chế, đòi hỏi sự phối hợp của các cơ sở y tế tuyến trên.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trực Dương Huy Toàn thăm hỏi người dân tham gia khám, chữa bệnh

Từ thực tế này, Quảng Trực xác định cần linh hoạt hơn trong tổ chức khám. Trạm Y tế xã sẽ phối hợp với các bon rà soát những trường hợp chưa tham gia, tổ chức khám bổ sung và khám lưu động đối với người không có khả năng đến cơ sở y tế. Địa phương cũng tiếp tục phối hợp cập nhật biến động dân cư, hạn chế bỏ sót đối tượng.

Chăm sóc sức khỏe toàn dân không dừng lại ở một chiến dịch mà cần được duy trì thường xuyên, giúp người dân vùng biên thuận lợi tiếp cận dịch vụ y tế, được tư vấn và theo dõi sức khỏe. Chủ tịch UBND xã Quảng Trực Nguyễn Văn Anh

Chủ tịch UBND xã Quảng Trực Nguyễn Văn Anh cho biết, chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và quản lý sức khỏe toàn dân sẽ được đưa vào kế hoạch công tác hằng năm. Cùng với đó là tăng cường tuyên truyền, tư vấn và huy động các nguồn lực để duy trì hoạt động chăm sóc sức khỏe tại cơ sở.