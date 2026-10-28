Vùng 4 Hải quân tổng kết phong trào thi đua quyết thắng và bình xét khen thưởng năm 2026

Sáng 28-10, tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng và bình xét khen thưởng năm 2026. Đại tá Bùi Xuân Bình - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng vùng chủ trì hội nghị. Hội nghị nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2026; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Năm 2026, phong trào thi đua quyết thắng với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng” được triển khai gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của vùng. Nổi bật, toàn vùng có hơn 300 lượt tàu hoạt động trên biển, hành trình an toàn hơn 110.000 hải lý; xử trí các tình huống đúng đối sách, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo được phân công.

Vùng thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại quốc phòng, tham gia diễn tập và tuần tra liên hợp với hải quân các nước. Các cơ quan, đơn vị tổ chức 70 đợt cứu hộ, cứu nạn; cấp cứu, điều trị cho hơn 80 ngư dân và gần 30 người dân trên các đảo; cứu kéo, sửa chữa, khắc phục hỏng hóc cho gần 20 tàu cá.

Cùng với đó, vùng thực hiện hiệu quả chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”. Vùng nhận đỡ đầu 23 con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hoàn thành 4 nhà ở cho đối tượng chính sách tại tỉnh Khánh Hòa. Chương trình “Xanh hóa Trường Sa” tiếp tục được triển khai, trồng mới hơn 41.000 cây các loại.

Quang cảnh hội nghị.

Trong năm, vùng được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thành tích thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”; được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen về thành tích trong công tác bầu cử và thực hiện nhiệm vụ diễn tập. Toàn vùng có 6 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba; 8 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân...

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Bùi Xuân Bình ghi nhận, biểu dương kết quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của các cơ quan, đơn vị trong năm 2026. Đại tá yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị cần xác định chỉ tiêu thi đua sát nhiệm vụ chính trị; gắn phong trào thi đua với xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.