Chiều 27-11, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tham mưu năm 2026. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn - Tư lệnh vùng dự và chỉ đạo. Đại tá Nguyễn Xuân Quân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng vùng chủ trì.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2026, Vùng 4 Hải quân bám sát tình hình, nhiệm vụ, triển khai toàn diện các mặt công tác tham mưu, có trọng tâm, trọng điểm. Cơ quan tham mưu các cấp phát huy vai trò trung tâm hiệp đồng, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát thực tiễn; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thống nhất, đồng bộ, hiệu quả.

Các lực lượng quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu; duy trì chặt chẽ các chế độ trực, chủ động nắm chắc tình hình trên biển, đảo và địa bàn được phân công. Công tác tham mưu, đề xuất và xử trí các tình huống được thực hiện kịp thời, đúng đối sách, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển; phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn Căn cứ quân sự Cam Ranh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong năm, vùng hoàn thành tốt các nhiệm vụ diễn tập, phục vụ các đoàn và đại biểu đi thăm, kiểm tra quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, bảo đảm chu đáo, an toàn, để lại những tình cảm, ấn tượng tốt đẹp. Công tác đối ngoại quốc phòng tiếp tục là điểm sáng; các chuyến tàu tham gia hoạt động đối ngoại và việc đón tiếp các đoàn hải quân nước ngoài được tổ chức chặt chẽ. Các lực lượng thực hiện 121 đợt cứu hộ, cứu nạn, tích cực hỗ trợ Nhân dân trên biển, đảo. Công tác xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn được chú trọng, gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Đại tá Nguyễn Xuân Quân kết luận hội nghị.

Năm 2027, vùng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về công tác quân sự, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng nắm, dự báo tình hình và tham mưu xử trí các tình huống. Các cơ quan, đơn vị chú trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính; nâng cao khả năng khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật; kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn; tiếp tục xây dựng cơ quan tham mưu “3 mạnh”, “3 giỏi”.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn biểu dương kết quả các cơ quan, đơn vị đạt được trong năm 2026; yêu cầu toàn vùng nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2027.

Đồng chí Tư lệnh vùng nhấn mạnh trách nhiệm trực tiếp của người lãnh đạo, chỉ huy trong phân công, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, gắn với kiểm tra, đôn đốc thường xuyên. Các đơn vị xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn cụ thể, tỉ mỉ, dự kiến đầy đủ các nguy cơ và biện pháp xử trí; quy định chặt chẽ nội dung, trình tự và trách nhiệm kiểm tra của từng cấp đối với mỗi nhiệm vụ.

Dịp này, 10 đơn vị thuộc vùng được Quân chủng Hải quân tặng danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”; 8 đơn vị được tặng danh hiệu “Đơn vị huấn luyện thể lực và hoạt động thể thao giỏi”.