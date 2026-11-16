Vùng 4 Hải quân tổng kết 2 năm thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”

Chiều 16-11, tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức hội nghị tổng kết 2 năm triển khai thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” giai đoạn 2025 - 2026. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn - Tư lệnh vùng chủ trì hội nghị.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Qua 2 năm triển khai phong trào, toàn vùng tổ chức 46 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số và kỹ năng số cho gần 10.000 lượt cán bộ, chiến sĩ. Các cơ quan, đơn vị thành lập hơn 300 tổ tư vấn kỹ năng số, trực tiếp hướng dẫn hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ sử dụng thiết bị, phần mềm và nền tảng học tập. Đến hết tháng 10-2026, 100% cán bộ, chiến sĩ được phổ cập kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, tiếp cận các kỹ năng số thiết yếu. Toàn bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia kiểm tra, đánh giá đều đạt yêu cầu theo khung kỹ năng số quy định.

Các đơn vị trên quần đảo Trường Sa và lực lượng làm nhiệm vụ dài ngày trên biển kết hợp hướng dẫn trực tiếp với sử dụng học liệu số phù hợp điều kiện thực tế. Toàn bộ cơ quan, đơn vị cấp trung đoàn, lữ đoàn và tương đương đăng ký xây dựng mô hình “Cơ quan số, đơn vị số”. Lữ đoàn 162 được chọn làm điểm để rút kinh nghiệm, nhân rộng trong toàn vùng.

Một trong những sản phẩm tiêu biểu của phong trào là ứng dụng bổ trợ giáo dục chính trị Vùng 4 Hải quân, tích hợp tài liệu học tập, nội dung ôn luyện và chức năng kiểm tra kiến thức. Lữ đoàn 162 xây dựng các sản phẩm “Lời Bác dạy ngày này năm xưa”, “Trợ lý AI giáo dục chính trị”. Lữ đoàn 101 xây dựng “Sổ tay kiến thức thường trực”, giúp bộ đội tra cứu, ôn luyện và củng cố kiến thức.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận về kinh nghiệm phổ cập kỹ năng số ở cơ sở, việc ứng dụng công nghệ trong huấn luyện, giáo dục chính trị và giải pháp khắc phục khó khăn về hạ tầng, kết nối tại các đơn vị trên biển, đảo.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” giai đoạn 2025 - 2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận những kết quả đạt được, nhất là hiệu quả hỗ trợ bộ đội của các tổ tư vấn kỹ năng số và những ứng dụng phục vụ trực tiếp công tác huấn luyện, giáo dục chính trị. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp, nhất là cán bộ chủ trì, đưa nội dung thực hiện phong trào vào nghị quyết lãnh đạo, gắn kết quả thực hiện với bình xét thi đua, khen thưởng. Đồng chí nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng thực hành kỹ năng số, chú trọng tập huấn cho bộ đội trên đảo và khai thác hiệu quả các nền tảng số. Các đơn vị tăng cường kiểm tra, đánh giá, nhân rộng mô hình hiệu quả và quản lý chặt chẽ tài liệu mật.

Dịp này, 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” giai đoạn 2025 - 2026 được khen thưởng.