Vùng 4 Hải quân tọa đàm kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh

Tối 15-10, tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức chương trình tọa đàm kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh (18-10-1946 - 18-10-2026). Đại tá Nguyễn Hữu Minh - Phó Chính ủy Vùng chủ trì.

Tham dự tọa đàm có Thạc sĩ Hoàng Ngọc Đạo - Trưởng khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa; Đại tá Trần Quốc Toản - nguyên Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự TP. Cam Ranh; đại biểu đặc khu Trường Sa, Lữ đoàn 189; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cùng cán bộ, chiến sĩ trong vùng.

Đại tá Nguyễn Hữu Minh phát biểu tại chương trình tọa đàm.

Với chủ đề “Sự kiện 80 năm Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh (18-10-1946 - 18-10-2026) - dấu ấn lịch sử, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân hôm nay”, tọa đàm gồm 2 phần: “Dấu ấn lịch sử - Giá trị và ý nghĩa của sự kiện” và “Tiếp bước Người - Phát huy trách nhiệm hôm nay”.

Các đại biểu trao đổi về ý nghĩa lịch sử sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh ngày 18-10-1946.

Tại chương trình, các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ được xem phim tư liệu, trao đổi, làm rõ bối cảnh lịch sử, ý nghĩa sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh ngày 18-10-1946, hội kiến với Cao ủy Pháp D’Argenlieu. Các nội dung giao lưu góp phần khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tư tưởng độc lập, tự chủ và nghệ thuật ngoại giao của Người; những bài học về kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, linh hoạt trong sách lược, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết.

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình tọa đàm

Từ dấu ấn lịch sử ấy, các đại biểu liên hệ với vị trí chiến lược của Cam Ranh, truyền thống xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Vùng 4 Hải quân và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Những câu chuyện về ý chí kiên cường của quân, dân Trường Sa; quá trình huấn luyện, làm chủ tàu ngầm, tàu chiến hiện đại; kinh nghiệm giáo dục truyền thống cho bộ đội đã làm rõ trách nhiệm của người chiến sĩ Hải quân hôm nay.

Lãnh đạo Vùng 4 tặng hoa cho các đại biểu tham gia giao lưu.

Cán bộ, sĩ quan trẻ tham gia giao lưu bày tỏ niềm tự hào, xác định trách nhiệm tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, chấp hành nghiêm kỷ luật, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xen kẽ các phần giao lưu là những tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của Vùng 4 Hải quân kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23-10-1961 - 23-10-2026) và 51 năm Ngày thành lập vùng (26-10-1975 - 26-10-2026); góp phần giáo dục truyền thống, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.