Sáng 27-11, tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2026. Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân - Phó Tư lệnh Hải quân dự và chỉ đạo. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn - Tư lệnh Vùng 4 chủ trì. Đại tá Bùi Xuân Bình - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 quán triệt nghị quyết của Đảng ủy vùng về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2027. Tham dự hội nghị có thủ trưởng Cục Chính trị, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Hải quân, các phòng chức năng Quân chủng; các đồng chí trong Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị của Vùng 4.

Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân phát biểu chỉ đạo.

Năm 2026, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; đoàn kết, chủ động, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mặt công tác, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Toàn vùng duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu và xử trí các tình huống trên biển đúng đối sách, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển; bảo đảm an toàn, an ninh Căn cứ quân sự Cam Ranh.

Quang cảnh hội nghị.

Công tác huấn luyện được triển khai đồng bộ, chặt chẽ. Các cơ quan, đơn vị hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch; tích cực chuẩn bị, tổ chức tốt các hội thi, hội thao từ cấp cơ sở đến cấp vùng, tạo tiền đề tham gia các hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức đạt kết quả cao.

Vùng tham gia Hội thi Thông tin tàu giỏi Quân chủng lần thứ 9, đạt giải nhì toàn đoàn; Hội thi Trung, Lữ đoàn trưởng, Chính ủy Trung, Lữ đoàn; Chỉ huy trưởng, Chính ủy Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, Trung tâm Huấn luyện giỏi Quân chủng lần thứ 5, đạt 6 giải cá nhân (1 giải nhất, 1 giải nhì, 4 giải ba) và 1 giải nhì tập thể. Tại Hội thi Diễn tập chiến thuật bắn đạn thật lực lượng Phòng không lục quân khu vực phía Nam, vùng đạt giải nhì và được tặng giấy khen bắn giỏi.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn chủ trì hội nghị.

Phong trào “Bình dân học vụ số” tiếp tục được triển khai sâu rộng. Các cơ quan, đơn vị đã thành lập hơn 300 tổ tư vấn kỹ năng số, trực tiếp hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ sử dụng thiết bị, phần mềm và các nền tảng học tập. Các cơ quan, đơn vị cấp trung đoàn, lữ đoàn và tương đương đăng ký xây dựng mô hình “Cơ quan số, đơn vị số”, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Hoạt động đối ngoại quốc phòng được vùng triển khai tích cực, đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh Hải quân nhân dân Việt Nam. Tiêu biểu, Tàu 016 - Quang Trung, Lữ đoàn 162 tham gia Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế và Diễn tập Kakadu 2026 tại Australia. Đây là chuyến công tác dài ngày trên biển, thể hiện năng lực tổ chức, chỉ huy, quản lý, khai thác và làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật của bộ đội Hải quân.

Đại tá Bùi Xuân Bình quán triệt nghị quyết.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị trong vùng luôn chủ động phối hợp, triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân trên biển. Trong năm 2026, vùng đã chỉ đạo các đảo, tàu tổ chức 121 đợt cứu hộ, cứu nạn; cấp cứu, điều trị cho 121 lượt người bị bệnh, tai nạn trên các vùng biển, đảo; điều động 25 lượt tàu tham gia tìm kiếm, cứu kéo tàu cá, vận chuyển bệnh nhân đi cấp cứu, đưa về bờ; hỗ trợ cứu kéo, sửa chữa, khắc phục hỏng hóc cho 18 tàu của dân.

Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai chủ động, kịp thời, hiệu quả; nội dung tuyên truyền về biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực ngày càng được mở rộng, góp phần lan tỏa tình yêu biển, đảo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Vùng cũng phối hợp, hỗ trợ ghi hình chương trình truyền hình thực tế “Sao nhập ngũ năm 2026” tại Căn cứ quân sự Cam Ranh và quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, góp phần giới thiệu hình ảnh, hoạt động của bộ đội Hải quân đến đông đảo công chúng.

Công tác hậu cần, kỹ thuật được triển khai đồng bộ, bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội, duy trì quân số khỏe đạt 98,8%. Công tác bảo đảm tàu thuyền, trang bị kỹ thuật, phương tiện được thực hiện đầy đủ, kịp thời, bảo đảm số lượng, chất lượng và tính đồng bộ.

Năm 2027, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 xác định: Tiếp tục nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu và xử trí đúng đối sách các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, an ninh, an toàn Căn cứ Cam Ranh; cứu hộ, cứu nạn và giữ vững môi trường hoà bình, ổn định trên biển; nâng cao chất lượng huấn luyện, hội thi, hội thao, đối ngoại quốc phòng; tập trung đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; bảo đảm tốt công tác hậu cần - kỹ thuật, tài chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng vùng vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối các hoạt động…

Phát biểu chỉ đạo, Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân biểu dương, chúc mừng những thành tích Vùng 4 Hải quân đạt được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng uỷ các cấp; vận dụng sáng tạo vào tình hình, nhiệm vụ thực tiễn. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng tập thể và cá nhân.

Vùng cần tiếp tục nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực quản lý biển đảo; đổi mới phương thức nắm, đánh giá tình hình; duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động tham mưu, đề xuất và xử trí kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Phó Tư lệnh Hải quân cũng yêu cầu Vùng 4 tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính; tổ chức huấn luyện sát phương án, đối tượng tác chiến, chiến trường, tổ chức biên chế và vũ khí, trang bị; tăng cường huấn luyện cơ động, huấn luyện đêm, huấn luyện trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 trao khen thưởng các tập thể có hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026.

Cùng với đó, Vùng 4 cần nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ kỹ năng số, kỹ năng giải quyết tình huống tư tưởng và xử lý các vấn đề nảy sinh; bảo đảm tốt công tác hậu cần - kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe bộ đội; thực hiện hiệu quả chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, phủ xanh căn cứ Cam Ranh và tiếp tục nâng cao hiệu quả, thực hiện đúng quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về đối ngoại quốc phòng, chú trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị với hải quân các nước, góp phần giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

Dịp này, Vùng 4 Hải quân đã tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2026; phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2027; tổ chức trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Năm 2026, Vùng 4 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”; Bộ Quốc phòng tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân của vùng vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ tại Quần đảo Trường Sa. Toàn vùng có 6 cá nhân được tặng thưởng Huân Chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng; 8 cá nhân đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân; 33 tập thể và 30 cá nhân được tặng bằng khen của Bộ Quốc phòng; 117 tập thể đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, hơn 400 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 8 tập thể được đề nghị tặng cờ thi đua các cấp…

ĐỨC THU