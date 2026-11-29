Sáng 29-11, tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa, chính quyền địa phương tổ chức Chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển. Tham dự có Đại tá Nguyễn Hữu Minh - Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Đỗ Văn Sơn - Chính ủy Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân nhấn mạnh: Những năm qua, Vùng 4 Hải quân đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành của 4 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng triển khai chương trình ngày càng thiết thực, hiệu quả. Thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 tiếp tục chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân; nâng cao năng lực tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng có mặt kịp thời khi người dân gặp khó khăn, hoạn nạn.

Đại biểu dự chương trình tặng quà cho các gia đình và con ngư dân.

Giai đoạn 2021 - 2026, Vùng 4 đã thực hiện hơn 350 lượt tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ hơn 3.000 ngư dân, cứu kéo hơn 260 lượt tàu cá bị nạn; khắc phục hỏng hóc cho hơn 350 lượt tàu cá; hướng dẫn gần 17.000 lượt tàu cá tránh trú bão, thời tiết xấu; hỗ trợ hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm, nước ngọt và tư vấn khám, chữa bệnh cho gần 2.500 ngư dân.

Cùng với đó, Vùng 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy đẩy mạnh tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn lực xây dựng Hải quân hiện đại, góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân, ngư dân về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam; củng cố thế trận lòng dân trên biển, cùng lực lượng Hải quân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Ngư dân được khám sức khỏe, cấp thuốc tại chương trình.

Thực hiện chương trình lần này, Vùng 4 Hải quân đã tổ chức thăm, khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 100 ngư dân; tặng 10 suất quà cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và 2 gia đình có tàu bị nạn, 6 xe đạp cho con ngư dân vượt khó học giỏi của phường Bắc Nha Trang.

Đoàn công tác của Vùng 4 Hải quân cũng tặng 200 chiếc áo phao, 50 chiếc phao tròn, 300 lá cờ Tổ quốc, 300 kg lương khô và phát 300 bộ tài liệu về nội dung “Một số điều cần biết dành cho ngư dân” tặng Nhân dân địa phương. Tổng trị giá quà tặng hơn 200 triệu đồng.