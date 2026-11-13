Vùng 4 Hải quân tiếp nhận vật tư, cây giống thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”

Sáng 13-11, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau tổ chức chương trình tiếp nhận nguồn hỗ trợ vật tư, cây giống thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa” năm 2026.

Lãnh đạo Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí tại chương trình cho Vùng 4 Hải quân.

Tại chương trình, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau hỗ trợ Vùng 4 Hải quân các cây giống gồm: Dừa, tra, phi lao cùng 30 tấn phân bón, góp phần phát triển hệ thống cây xanh, cải thiện môi trường sinh thái tại đặc khu Trường Sa. Cùng với đó, đoàn công tác cùng cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân tổ chức khánh thành và bàn giao 3 vườn ươm, tạo nguồn cây giống tại chỗ, phục vụ lâu dài cho chương trình “Xanh hóa Trường Sa”. Tổng kinh phí hỗ trợ cho chương trình năm 2026 hơn 4 tỷ đồng.

Dịp này, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau trao 150 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho con cán bộ, chiến sĩ có thành tích học tập tốt; đồng thời hỗ trợ kinh phí 150 triệu đồng để triển khai 300 suất khám, chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ và thân nhân.