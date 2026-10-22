Vùng 4 Hải quân tiếp đoàn công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nam Nha Trang đến thăm, làm việc

Sáng 22-10, tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đại tá Nguyễn Hữu Minh - Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân chủ trì tiếp đoàn công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nam Nha Trang đến thăm, làm việc.

Đại tá Nguyễn Hữu Minh tặng quà lưu niệm cho đại diện đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, đoàn xem phim tư liệu giới thiệu truyền thống Vùng 4 Hải quân; nghe thông tin về tình hình biển, đảo thời gian gần đây; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ vùng.

Trong chương trình, đoàn tham quan một tàu chiến đấu thuộc Lữ đoàn 162; dâng hương tại chùa Linh Nguyên và Công viên Tâm linh.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân.

Đại diện đoàn công tác cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. Đồng thời nhấn mạnh, chuyến thăm giúp cán bộ, hội viên phụ nữ có thêm kiến thức, thông tin thực tiễn về biển, đảo; hiểu rõ hơn nhiệm vụ và những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Hải quân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tăng cường tình đoàn kết quân dân, gắn kết các hoạt động của hội với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biển, đảo.