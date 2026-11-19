Ngày 19-11, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân do Đại tá Nguyễn Vĩnh Nam - Phó Tư lệnh Vùng làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng Học viện Hải quân, Trường Sĩ quan Thông tin và Trường Sĩ quan Không quân nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026).

Tại các nơi đến thăm, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4, Đại tá Nguyễn Vĩnh Nam gửi lời chúc mừng tới cấp ủy, ban giám đốc, ban giám hiệu cùng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học viên các học viện, nhà trường; chúc các đơn vị tiếp tục đạt nhiều thành tích trong công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tặng hoa chúc mừng Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Hải quân.

Trao đổi với lãnh đạo Học viện Hải quân, đồng chí Phó Tư lệnh vùng đánh giá cao kết quả phối hợp giữa hai đơn vị trong đào tạo, tổ chức cho cán bộ, giảng viên, học viên tham quan, thực tập tại đơn vị; trao đổi kinh nghiệm huấn luyện, khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật và tuyên truyền biển, đảo. Những hoạt động này góp phần gắn công tác đào tạo của nhà trường với thực tiễn nhiệm vụ tại đơn vị.

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tặng hoa chúc mừng cán bộ, giảng viên Trường Sĩ quan Thông tin.

Tại Trường Sĩ quan Thông tin, đoàn công tác chúc mừng những kết quả của nhà trường trong giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số. Đồng thời, cảm ơn sự phối hợp trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật thông tin, tổ chức cho học viên thực tập tại vùng.

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tặng hoa chúc mừng Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Không quân.

Đến thăm Trường Sĩ quan Không quân, Đại tá Nguyễn Vĩnh Nam ghi nhận mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai đơn vị trong thời gian qua, nhất là các hoạt động phối hợp thực hiện nhiệm vụ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và công tác đoàn, phong trào thanh niên.

Đồng chí Phó Tư lệnh Vùng mong muốn các học viện, nhà trường tiếp tục quan tâm phối hợp với vùng trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tổ chức thực tập, trao đổi kinh nghiệm huấn luyện và nghiên cứu khoa học; nâng cao chất lượng đào tạo gắn với yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đại diện các học viện, nhà trường trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân; mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.