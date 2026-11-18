Chiều 18-11, tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập năm 2026. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn - Tư lệnh vùng chủ trì hội nghị. Cùng tham dự hội nghị có Đại tá Bùi Xuân Bình - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy vùng.

Năm 2026, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân về công tác bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ những mặt mạnh, cách làm hiệu quả để nhân rộng; đồng thời chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành huấn luyện, duy trì kỷ luật và khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật ở một số bộ phận

Phát biểu kết luận hội nghị, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và những kết quả đạt được trong công tác bảo đảm an toàn của các cơ quan, đơn vị năm 2026; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục và định hướng các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì; kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, nắm chắc tình hình sức khỏe, tâm lý bộ đội.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng công tác tham mưu huấn luyện, chủ động dự báo các yếu tố tác động; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm quy trình, quy tắc an toàn trong từng khoa mục, nhất là huấn luyện đêm, huấn luyện cường độ cao trong điều kiện sóng gió phức tạp, bắn đạn thật và khai thác, làm chủ vũ khí trang bị mới, hiện đại. Các đơn vị cần tăng cường kiểm tra, phúc tra, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện chủ quan, giản đơn, quyết tâm giữ vững an toàn tuyệt đối, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của vùng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.