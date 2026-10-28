Vùng 4 Hải quân quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV

Chiều 28-10, tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đảng ủy Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đại tá Bùi Văn Bền - Chủ nhiệm Chính trị vùng chủ trì và trực tiếp quán triệt chuyên đề.

Tham gia học tập có các đồng chí sĩ quan cấp tá; quân nhân chuyên nghiệp cấp thượng tá; cán bộ lãnh đạo, chỉ huy từ cấp tiểu đoàn, hải đội và tương đương trở lên trong toàn vùng.

Đại tá Bùi Văn Bền quán triệt chuyên đề.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, học tập 6 chuyên đề, tập trung vào các nội dung: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn; đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị nhằm thống nhất nhận thức và hành động, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy và cán bộ chủ trì trong triển khai thực hiện nghị quyết. Sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt cho các đối tượng chưa tham gia; cụ thể hóa nội dung các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương thành chương trình, kế hoạch sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn; xác định rõ trách nhiệm thực hiện, tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm đưa nghị quyết vào thực tiễn.