Trong 2 ngày 27 và 28-11, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Bệnh viện Nội tiết Trung ương tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho 250 cán bộ cao cấp, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Cụm lực lượng Hải quân 4.

Siêu âm, kiểm tra sức khỏe cho các cán bộ.

Trong đợt khám, các y, bác sĩ đã tiến hành khám lâm sàng, kiểm tra thể lực, nội khoa, ngoại khoa và các chuyên khoa; thực hiện nhiều danh mục xét nghiệm, chẩn đoán cận lâm sàng như xét nghiệm huyết học, sinh hóa máu, đường huyết, mỡ máu, chức năng gan, thận...; tổng phân tích nước tiểu, siêu âm ổ bụng, siêu âm tuyến giáp, điện tim, chụp X-quang tim phổi và nội soi tai, mũi, họng.

Tư vấn sức khỏe cho cán bộ chỉ huy thuộc Vùng 4 Hải quân.

Căn cứ kết quả khám sức khỏe và các chỉ số xét nghiệm, đoàn chuyên gia đã trực tiếp tư vấn, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe, đồng thời thăm khám chuyên sâu một số nội dung đối với những trường hợp có dấu hiệu bất thường. Qua đó, kịp thời đánh giá tình trạng sức khỏe, phát hiện các yếu tố nguy cơ, định hướng theo dõi và điều trị phù hợp. Đoàn đã phát hiện một số trường hợp nghi ngờ ung thư tuyến giáp, tiền đái tháo đường, tăng huyết áp và rối loạn chuyển hóa. Các trường hợp này được chuyên gia tư vấn, hướng dẫn kiểm tra chuyên sâu và tiếp tục theo dõi, điều trị theo chỉ định chuyên môn.

Hoạt động phối hợp có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, quản lý và bảo vệ sức khỏe quân nhân. Đồng thời, tiếp tục khẳng định hiệu quả chương trình phối hợp y tế giữa hai đơn vị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, chỉ huy và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.