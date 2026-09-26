Vùng 4 Hải quân phối hợp trao 3.000 suất quà và 100 suất học bổng dịp Tết Trung thu

Tối 25-9, tại Khu đô thị Căn cứ quân sự Cam Ranh (phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình Tết Trung thu năm 2026 với chủ đề “Vầng trăng của biển”.

Tham dự chương trình có Đại tá Nguyễn Hữu Minh - Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân; đại diện Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam, các doanh nghiệp đồng hành; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị hải quân và đông đảo gia đình, thiếu nhi đang sinh sống tại Khu đô thị Căn cứ quân sự Cam Ranh.

Tiết mục múa lân tại chương trình.

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Trong không khí vui tươi, đầm ấm, các em thiếu nhi được tham gia những hoạt động như: Nghe kể chuyện về chú Cuội, chị Hằng; rước đèn ông sao, phá cỗ Trung thu; chơi các trò chơi dân gian; thưởng thức các tiết mục văn nghệ...

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ QMCĐ-SBL Việt Nam trao tặng 100 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng cho các em thiếu nhi.

Dịp Tết Trung thu năm nay, Bộ Tư lệnh Vùng 4 và các nhà tài trợ đã trao tặng tổng cộng 3.000 suất quà (bánh Trung thu, sữa, kẹo) và 100 suất học bổng (500.000 đồng/suất) cho các em thiếu nhi. Chương trình thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 và các đơn vị đồng hành đối với con cán bộ, chiến sĩ, nhất là những quân nhân đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên các đảo, tàu, đài, trạm. Qua đó, tạo điều kiện để các em đón Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm; động viên các em chăm ngoan, học giỏi, đồng thời góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.