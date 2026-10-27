Vùng 4 Hải quân nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng lực lượng

Chiều 27-10, Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội nghị công tác quân lực năm 2026. Đại tá Nguyễn Xuân Quân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng vùng chủ trì. Đại tá Bùi Xuân Bình - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại tá Bùi Xuân Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2026, ngành quân lực đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân triển khai các quyết định, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về tổ chức lực lượng; phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, đề xuất điều chỉnh tổ chức biên chế. Quá trình thực hiện được gắn với bảo đảm quân số, vũ khí, trang bị kỹ thuật, góp phần giúp các đơn vị từng bước kiện toàn, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng lực lượng.

Một nội dung được chú trọng là thường xuyên rà soát, đề xuất điều động, bố trí quân số phù hợp, ưu tiên các đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Công tác chính sách được ngành tham mưu thực hiện theo đúng quy định. Các nội dung rà soát, thẩm định, đề nghị nâng lương, thăng quân hàm; giải quyết chế độ nghỉ hưu, phục viên, kéo dài thời gian công tác và đề nghị cấp, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho quân nhân, thân nhân quân nhân được quan tâm.

Cùng với đó, ngành thực hiện công tác kiểm kê, tổng hợp, đề xuất bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; hướng dẫn triển khai công tác huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Bùi Xuân Bình ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của ngành quân lực trong tham mưu xây dựng lực lượng, bảo đảm quân số và giải quyết chính sách cho bộ đội. Đồng thời, yêu cầu ngành tiếp tục thực hiện nghiêm các quyết định của cấp trên và quy chế lãnh đạo công tác quân lực; chủ động rà soát, đề xuất kiện toàn tổ chức theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, sát chức năng, nhiệm vụ từng đơn vị.

Đại tá Bùi Xuân Bình nhấn mạnh việc gắn bố trí quân số với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; kết hợp tạo nguồn, đào tạo với sử dụng đúng chuyên môn. Cơ quan quân lực phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ, giải quyết kịp thời chế độ, chính sách; chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ, rèn luyện tính chính xác, thận trọng và trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên; nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng lực lượng góp phần bảo đảm để mỗi đơn vị có tổ chức phù hợp, đội ngũ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đó cũng là đóng góp thiết thực của ngành quân lực vào xây dựng Vùng 4 Hải quân vững mạnh, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.